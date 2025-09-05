Tina Gaber na Instagramu odšteva: "Še en dan ..."

Pred sobotno poroko z Robertom Golobom se je Tina Gaber oglasila na Instagramu.

V soboto se bosta v Vili Tartini v Strunjanu poročila predsednik vlade Robert Golob in njegova partnerka Tina Gaber. Ta je na Instagramu objavila posnetek, kako se v večernem mraku sprehaja ob morski obali, oblečena v z bleščicami posuto obleko, ob tem pa zapisala: "Še en dan ..."

Poroka Goloba in Gaber bo zasebni dogodek, so že prejšnji teden sporočili iz kabineta predsednika vlade, na njej ne bo tujih državnikov. Tudi sicer seznam gostov ni znan, revija Suzy pa je danes poročala, da bosta nevestini družici njena sestra Urša Gaber in prijateljica Pina Weisseisen.