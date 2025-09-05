Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Petek,
5. 9. 2025,
14.33

Osveženo pred

30 minut

Robert Golob Robert Golob poroka Tina Gaber

Tina Gaber na Instagramu odšteva: "Še en dan ..."

Avtor:
N. V.

Robert Golob, Tina Gaber | Foto STA

Foto: STA

Pred sobotno poroko z Robertom Golobom se je Tina Gaber oglasila na Instagramu.

V soboto se bosta v Vili Tartini v Strunjanu poročila predsednik vlade Robert Golob in njegova partnerka Tina Gaber. Ta je na Instagramu objavila posnetek, kako se v večernem mraku sprehaja ob morski obali, oblečena v z bleščicami posuto obleko, ob tem pa zapisala: "Še en dan ..."

Poroka Goloba in Gaber bo zasebni dogodek, so že prejšnji teden sporočili iz kabineta predsednika vlade, na njej ne bo tujih državnikov. Tudi sicer seznam gostov ni znan, revija Suzy pa je danes poročala, da bosta nevestini družici njena sestra Urša Gaber in prijateljica Pina Weisseisen.

