N. V.

Četrtek,
4. 9. 2025,
11.05

Četrtek, 4. 9. 2025, 11.05

22 minut

Tina Gaber že dobiva čestitke: to ji je poslal hrvaški premier

Tina Gaber | Foto Mediaspeed

Foto: Mediaspeed

Partnerka Roberta Goloba je pokazala darila in dobre želje, ki jih dobiva pred sobotno poroko.

Tina Gaber se je na Instagramu pohvalila z darili, ki jih prejema pred sobotno poroko s predsednikom vlade Robertom Golobom. Med njimi je tudi šopek, za katerega se je zahvalila hrvaškemu premierju Andreju Plenkoviću.

šopek | Foto: Instagram/tina_gaber Foto: Instagram/tina_gaber

Tujih državnikov na sobotni poroki ne bo, so že prejšnji teden sporočili iz Golobovega kabineta. "Na dogodku ne bo tujih državnikov, ker bi to pomenilo, da dogodek ne bi bil več zaseben, hkrati pa bi nastali dodatni stroški za državo (za protokol, varnost), ki so ob obisku varovanih oseb, četudi gre za zasebni obisk, zahtevani," so pojasnili.

