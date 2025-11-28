Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sa. B., STA

28. 11. 2025,
Friedrich Merz obisk Berlin Nemčija Robert Golob

Petek, 28. 11. 2025, 7.12

32 minut

Golob danes v Berlinu na delovnem obisku pri Merzu

Sa. B., STA

Robert Golob | V kabinetu premierja napovedujejo pogovore o aktualnih evropskih temah in krepitvi gospodarskega sodelovanja med državama. | Foto Vlada Republike Slovenije

V kabinetu premierja napovedujejo pogovore o aktualnih evropskih temah in krepitvi gospodarskega sodelovanja med državama.

Foto: Vlada Republike Slovenije

Premier Robert Golob bo danes na delovnem obisku v Berlinu, kjer se bo sestal s kanclerjem Friedrichom Merzem. Voditelja se bosta posvetila aktualnim evropskim temam, od konkurenčnosti do širitve EU in Ukrajine, pa tudi krepitvi gospodarskega sodelovanja med državama. To bo prvi obisk Goloba v Nemčiji, odkar je Merz prevzel kanclerski položaj.

Merz bo v zvezni kanclerski palači Goloba sprejel z vojaškimi častmi, sledili bodo pogovori voditeljev na štiri oči in srečanje delegacij. Po srečanju bosta voditelja stopila tudi pred novinarje. V kabinetu premierja napovedujejo pogovore o aktualnih evropskih temah in krepitvi gospodarskega sodelovanja med državama.

Nemčija med najpomembnejšimi partnericami Slovenije

Slovenija in Nemčija delita poglede na pomembnejša aktualna mednarodna vprašanja in zavedanje o pomenu spoštovanja temeljnih evropskih vrednot. Članici EU in zveze Nato sta enotni v podpori Ukrajini v njenem boju proti ruski agresiji ter podpirata prizadevanja za trajen in pravičen mir. Druži ju tudi podpora širitvi EU na Zahodni Balkan. Glede vojne v Gazi, kjer je trenutno v veljavi krhko premirje, sta bili državi do zdaj enotni v pozivih k izboljšanju humanitarnih razmer, manj pa glede predlaganih ukrepov proti Izraelu na ravni EU.

Nemčija spada  med najpomembnejše zunanjetrgovinske partnerice Slovenije, do leta 2021 je bila celo na prvem mestu, zdaj pa je že tri leta zapored na drugem, za Švico.

Golob je na prvi bilateralni obisk po prevzemu položaja leta 2022 odpotoval v nemško prestolnico, k takratnemu kanclerju Olafu Scholzu. Ta je nato Slovenijo obiskal marca lani. Na obisku pri nemškem kolegu Franku-Walterju Steinmeierju je bila februarja 2023, kmalu po prevzemu položaja, tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar.

