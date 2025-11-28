Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
D.K., STA

Petek,
28. 11. 2025,
9.06

Osveženo pred

20 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
energetska kriza Ukrajina Madžarska Rusija Vladimir Putin Viktor Orban

Petek, 28. 11. 2025, 9.06

20 minut

Orban danes v Moskvi na pogovorih pri Putinu

Avtorji:
D.K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Viktor Orban, Vladimir Putin | EU je proti Rusiji zaradi njenega napada na Ukrajino uvedla sankcije, kljub temu pa madžarski premier Viktor Orban ohranja tesne vezi z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. | Foto Reuters

EU je proti Rusiji zaradi njenega napada na Ukrajino uvedla sankcije, kljub temu pa madžarski premier Viktor Orban ohranja tesne vezi z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom.

Foto: Reuters

Madžarski premier Viktor Orban se bo danes v Moskvi srečal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, so danes potrdili v Kremlju. Voditelja naj bi razpravljala o oskrbi Madžarske z rusko nafto in plinom ter vojni v Ukrajini, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Tja grem, da bo Madžarska imela zagotovljeno oskrbo z energijo po dostopni ceni pozimi in prihodnje leto," je pred odhodom v Moskvo Viktor Orban sporočil v videoposnetku, objavljenem na Facebooku.

Spomnil je, da je v začetku novembra ob obisku v Beli hiši dosegel enoletno oprostitev sankcij, povezanih z rusko nafto. Ameriški predsednik Donald Trump je namreč Madžarsko za leto dni izvzel iz sankcij zaradi kupovanja ruske nafte.

Viktor Orban
Novice Orban priskočil na pomoč Vučiću: z vami bomo delili vse, kar imamo

Na vprašanje, ali bodo med temami na dnevnem redu njegovega srečanja z Vladimirjem Putinom tudi prizadevanja za spodbujanje miru v Ukrajini, je Orban po poročanju madžarske tiskovne agencije MTI odgovoril: "Temu se verjetno ne bo mogoče izogniti."

Orban ohranja tesne vezi s Putinom

EU je proti Rusiji zaradi njenega napada na Ukrajino uvedla sankcije, kljub temu pa madžarski premier ohranja tesne vezi z Rusijo. Madžarska še naprej v veliki meri svojo energetsko politiko opira na ruske dobave energije, kljub prizadevanjem EU za zmanjšanje energetske odvisnosti od Rusije.

Viktor Orban
Novice Orban straši z novo vojno

Madžarska vlada tudi nasprotuje vstopu Ukrajine v EU in od februarja blokira odprtje prvega svežnja v pogajanjih Kijeva z Brusljem. Po mnenju Budimpešte bi vstop Ukrajine v EU negativno vplival na gospodarstvo in varnost tako Madžarske kot EU.

energetska kriza Ukrajina Madžarska Rusija Vladimir Putin Viktor Orban
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.