Mravljinci v rokah: zakaj se pojavljajo in kako jih odpraviti?

Mravljinci v rokah so občutek, ki ga ljudje pogosto omenjajo kot dražeče žarenje, drobno elektriko ali včasih tudi kot pekoč občutek. Ker se pojavljajo nenadoma in so pogosto povezani s prekomerno uporabo rok, neustreznim položajem med spanjem ali težavami vratne hrbtenice, jih mnogi sprva jemljejo kot nepomembno nevšečnost. V resnici so parestezije, kot je pojav strokovno poimenovan, pomemben opozorilni signal.

Parestezije se pogosto pojavijo že mnogo prej, preden človek opazi omejitve gibanja. Gre za zgodnji znak draženja živčnega sistema. Kadar te opozorilne signale prezremo, se lahko prehodni občutki razvijejo v stalno senzorično motnjo, ki vpliva na moč stiska, koordinacijo roke in natančnost gibov. Prav zato je pomembno razumeti, da parestezije ne nastanejo naključno, temveč izražajo, da bi bilo smiselno preveriti, kaj se dogaja z živčnimi strukturami, držo in obremenitvijo rok.

Ko se parestezije začnejo pojavljati pogosteje, se živčni sistem postopoma prilagodi na neustrezne razmere, kar lahko povzroči daljšo regeneracijo in večjo razdražljivost tkiv. V tem obdobju se človek pogosto začne izogibati določenim gibom, kar vodi v dodatno mišično neravnovesje in še večjo obremenitev živcev. Zato je pravi trenutek za ukrepanje ravno v zgodnji fazi, ko so spremembe še popolnoma reverzibilne.

Kaj stoji v ozadju parestezij v rokah?

Mravljinci v rokah ali parestezije zajemajo vse spremembe občutenja v roki, od rahlega zbadanja do izrazitega električnega občutka. Parestezije so vedno rezultat spremembe v prevodnosti impulzov po perifernih živcih. Do tega pride, kadar je živec mehansko utesnjen, preobremenjen, razdražen ali preskrbljen z zmanjšano količino krvi in kisika. Živčno tkivo je zelo občutljivo, zato hitro reagira že na manjše fiziološke spremembe.

Najpogosteje nastanejo zaradi utesnitev živcev v zapestju, komolcu ali vratu. Roka je anatomsko bogato in kompleksno prepletena z živci, zato sprememba na katerem koli delu te poti lahko povzroči parestezije. Pri delu z računalnikom se pogosto utesni mediani živec, pri daljšem slonenju na komolcu pa ulnarni živec. Če je vir težave v vratni hrbtenici, se parestezije širijo vzdolž roke, spremljajo pa jih bolečine v vratu ali med lopaticami.

Ker periferni živci za svoje optimalno delovanje potrebujejo tako prostor kot gibanje, se parestezije hitro pojavijo, kadar zaradi napetosti mišic, slabe drže ali ponavljajočih se gibov izgubijo zmožnost nemotenega drsenja.

Kako prepoznamo vzrok mravljincev v rokah?

Parestezije imajo zelo značilne vzorce širjenja, zato izkušen strokovnjak že na podlagi pacientovega opisa prepozna, kateri predel je obremenjen. Pomembno je prepoznati, ali gre za lokalno utesnitev živca v zapestju ali komolcu, ali pa težava izhaja višje – iz vratne hrbtenice. Pri tem se preveri gibljivost vratu, položaj ramenskega obroča, aktivnost mišic, integriteto živčnih struktur in odziv na različne provokacijske teste.

V primeru parestezij, ki se širijo iz vratu, gre pogosto za kombinacijo degenerativnih sprememb, zmanjšanje medvretenčnega prostora in lokalne napetosti v mišicah. Takšna klinična slika nakazuje, da je živčna korenina pod povečanim pritiskom, kar se izrazi kot moteno zaznavanje v roki. Če se parestezije pojavljajo v določenih prstih, gre najpogosteje za utesnitve v zapestju ali komolcu, kjer so anatomski kanali zelo ozki in občutljivi na ponavljajoče se obremenitve.

Pogost vzrok je pisarniško delo

Zaradi sodobnega življenjskega sloga postajajo parestezije v rokah pogostejše kot kadarkoli prej. Pisarniško delo, katerega označuje dolgotrajno sedenje, statični položaji in ponavljajoči se gibi, ki ustvarijo stalno napetost v mišicah vratu, ramen in podlahti, je eden izmed najpogostejših vzrokov za pojav mravljincev v rokah.

Zelo pogosto se mravljinci v rokah pojavijo zaradi dolgotrajnih in enoličnih ponavljajočih se gibov, ki velikokrat povzročajo simptome, ki so značilni za sindrom karpalnega kanala, pri katerih se motnje senzorike pojavljajo v prvih treh prstih.

Pri obravnavanju parestezij, ki so posledica pisarniškega dela, ima ergonomija pomembno vlogo. Že rahlo previsok položaj mize ali prenizko postavljen zaslon lahko spremeni položaj vratu in ramen do te mere, da se tkiva začnejo preobremenjevati.

Nočne parestezije in vpliv vratne hrbtenice

Parestezije, ki se pojavljajo v nočnem času so zelo pogoste. Pojavijo se zaradi dolgotrajnega upogiba ali iztega zapestja, spanja z roko pod vzglavnikom ali nepravilnega položaja komolca. V teh položajih se poveča mehanski pritisk na periferne živce, kar se hitro odrazi kot žarenje ali odrevenelost. Gre za jasen znak, da so živci čez dan že obremenjeni, ponoči pa se težava samo še okrepi.

Veliko ljudi se ne zaveda, da so parestezije pogosto povezane s težavami v vratu. Vratna hrbtenica predstavlja izhodišče za živce, ki potujejo v roko. Ko se na tem področju pojavijo degenerativne spremembe, izbočenja diska ali zmanjšanje foramnov, se pritisk prenese na živčne korenine. Posameznik takrat občuti parestezije, ki se širijo po roki, pogosto pa se pridružijo še bolečine v vratu ali togost v predelu lopatic.

Zakaj je fizioterapija pri parestezijah ključnega pomena?

Fizioterapija predstavlja prvo izbiro zdravljenja parestezij, ker ne obravnava zgolj simptomov, temveč naslavlja osnovni vzrok težav. Fizioterapevtsko zdravljenje pogosto vključuje manualno sprostitev mehkih tkiv, ki pritiskajo na živce, izboljšanje drsnosti živčnih struktur s tehnikami nevromobilizacije in obnovo mišičnega ravnovesja, ki zmanjšuje preobremenitve.

Manualna terapija pomaga normalizirati mišično napetost, nevromobilizacija pa izboljša drsnost perifernih živcev, kar zmanjša razdraženost. Krepitev stabilizatorjev vratu, ramen in trupa preprečuje ponovne utesnitve.

Fizioterapevtska obravnava parestezij pogosto vključuje tudi uporabo instrumentalnih postopkov, kot so terapevtski laser, TECAR terapija ali terapija z udarnimi valovi, ki z biostimulativnim in protibolečinskim delovanjem pripomorejo k hitrejši regeneraciji prizadetih tkiv in modulaciji bolečinskih dražljajev.

Celostna obravnava parestezij v rokah v kliniki Medicofit

V kliniki Medicofit je pristop k obravnavi parestezij v rokah celosten. Strokovnjaki klinike pri vsakem pacientu najprej izvedejo temeljito diagnostično oceno, kjer preverijo status vratne hrbtenice, ramen, komolca in zapestja. Specialist fizioterapevt opravi tudi obremenitveno testiranje, oceni sklepno gibljivost in mišično moč ter izvede specialno testiranje, ki razkrije potencialne nevrološke ali biomehanske vzroke za pojav parestezij.

Na podlagi kliničnega pregleda in temeljite anamneze fizioterapevt nato oblikuje najustreznejši program zdravljenja, ki ustreza osnovnemu vzroku težav. Za sprostitev mehanskega pritiska na živce strokovnjak izvede specialne manualne tehnike, s specifičnimi nevromobilizacijskimi tehnikami naslavlja drsnost posameznega živca, z individualno prilagojenim programom terapevtska vadbe pa poskrbi, da pacient doseže popolno funkcionalno okrevanje.

V kliniki Medicofit obravnavajo parestezije v rokah s prebojnimi instrumentalnimi metodami zdravljenja, ki dokazano učinkovito pomagajo pri zmanjšanju simptomov, odpravi bolečine in pospešitvi regenerativnih procesov prizadetega področja. Med te metode sodijo EMS Dolorclast udarni valovi, TECAR Wintecare, Summus visokoenergijski laser in PERISO diamagnetna terapija.

Pomemben del zdravljenja predstavljajo tudi ergonomski ukrepi, saj z ustrezno ergonomijo v domačem okolju, kot tudi na delovnem mestu, pomembno prispevajo k zmanjšanju možnosti za dodatno poslabšanje stanja. Celosten pristop zdravljenja zagotavlja ne le odpravo parestezij, temveč tudi dolgoročno obnovo funkcije roke.

Primer uspešnega fizioterapevtskega zdravljenja parestezij v rokah 56-letni Boris, po poklicu avtomehanik, je obiskal kliniko Medicofit zaradi ponavljajočega se mravljinčenja in občasnega pekočega občutka v obeh rokah. Simptomi so bili najizrazitejši pri dolgotrajnem delu – vse pogosteje je imel težave z uporabo orodja. Postopoma so se pojavile tudi težave s finimi gibi. Klinični pregled pri specialistu fizioterapije je razkril utesnitev medianega živca. Prisotna je bila povečana napetost flektorne muskulature podlahti, zmanjšana moč stiska, pozitiven Phalenov in Tinelov test pa sta dodatno potrdila razdraženost medianega živca. Simptomi so bili izrazitejši na desni strani. Na podlagi anamneze in diagnostičnega pregleda je bil zastavljen 14-tedenski program celostnega fizioterapevtskega zdravljenja. Uvodna faza zdravljenja je zajemala uporabo najsodobnejših instrumentalnih postopkov, kot sta TECAR Wintecare terapija in terapija z visokoenergijskim Summus laserjem za zmanjšanje simptomatike. Komplementarno se je izvajala specialna manualna terapija, učinki katere so se dopolnjevali s tehnikami nevrodinamične mobilizacije medianega živca. Pomembno vlogo je imela tudi terapevtska vadba, ki je bila usmerjena v izboljšanje moči in vzdržljivosti mišic dlani in podlakti. Ob koncu zdravljenja je gospod Boris poročal o popolni odpravi parestezij, izboljšani funkciji rok ter večji lahkotnosti pri opravljanju dela.

Obvladovanje parestezij v rokah se začne s strokovno fizioterapevtsko obravnavo

Parestezije so pomemben indikator, ki nakazuje prizadetost živčnega sistema. Najpogostejši vzrok za pojav parestezij v rokah so poškodbena in degenerativna stanja mišično-skeletnega sistema ter utesnitveni sindromi perifernih živcev.

Z usmerjeno fizioterapevtsko obravnavo je, ob doslednem upoštevanju strukturiranega programa zdravljenja in multidisciplinarnega pristopa možno doseči funkcionalno okrevanje in povrnitev polne gibalne funkcije roke.