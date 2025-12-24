Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Sreda,
24. 12. 2025,
7.58

Osveženo pred

31 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05

Natisni članek

Natisni članek
poroka Venus Williams

Sreda, 24. 12. 2025, 7.58

31 minut

Venus Williams se je poročila

Avtor:
N. V.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05
Andrea Preti, Venus Williams | Foto Profimedia

Foto: Profimedia

Ameriška teniška legenda Venus Williams in italijanski igralec ter maneken Andrea Preti sta se poročila le dobro leto po tem, ko sta se spoznala.

Ne ene, Venus Williams in Andrea Preti sta imela kar dve poroki. Kot sta razkrila za revijo Vogue, sta si poročne zaobljube prvič izmenjala že septembra letos na otoku Ischia pri Neaplju, zdaj, decembra, pa sta priredila še veliko poročno slavje na Floridi.

45-letna Williams in 37-letni Preti sta se spoznala lani na Guccijevi modni reviji na milanskem tednu mode. "Jaz sem bila na družinskem potovanju na jezeru Como, tik pred zdajci sem dobila vabilo in se odločila, da grem," je teniška šampionka povedala za Vogue, "Andrea je bil tisti dan utrujen in nobeden od naju pravzaprav ni načrtoval, da se bo znašel tam."

Zaročila sta se januarja letos. Kot je Venus Williams izjavila za Vogue, je nemudoma vedela, da je našla sorodno dušo: "Pravijo, da preprosto veš. In jaz sem vedela," je dejala.

Oglejte si še:

Damjan Murko, pevec
Trendi Babica in dedek Damjana Murka praznovala diamantno poroko
Jan Kovačič, Maja Papež
Trendi Znani osebni trener se je poročil na rajskem otočju
Halvor
Sportal Skakalni as se je poročil
poroka Venus Williams
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.