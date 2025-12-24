Ameriška teniška legenda Venus Williams in italijanski igralec ter maneken Andrea Preti sta se poročila le dobro leto po tem, ko sta se spoznala.

Ne ene, Venus Williams in Andrea Preti sta imela kar dve poroki. Kot sta razkrila za revijo Vogue, sta si poročne zaobljube prvič izmenjala že septembra letos na otoku Ischia pri Neaplju, zdaj, decembra, pa sta priredila še veliko poročno slavje na Floridi.

45-letna Williams in 37-letni Preti sta se spoznala lani na Guccijevi modni reviji na milanskem tednu mode. "Jaz sem bila na družinskem potovanju na jezeru Como, tik pred zdajci sem dobila vabilo in se odločila, da grem," je teniška šampionka povedala za Vogue, "Andrea je bil tisti dan utrujen in nobeden od naju pravzaprav ni načrtoval, da se bo znašel tam."

Zaročila sta se januarja letos. Kot je Venus Williams izjavila za Vogue, je nemudoma vedela, da je našla sorodno dušo: "Pravijo, da preprosto veš. In jaz sem vedela," je dejala.

