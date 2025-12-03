"Kar malo srhljivo. Jaz jih sploh nisem videla. Kako so sploh posneli to fotografijo?” se je spraševala Emma Raducanu, ena najbolj prepoznavnih teniških igralk na svetu, potem ko je zagledala svojo fotografijo v enem izmed medijev.

Emma Raducanu se je pred kratkim dobila z novinarji in jim razkrila veliko zanimivega. Mlada Britanka je nekaj časa preživela doma v Bromleyju, kjer najde mir v zavetju svojega doma pri starših. "Letos skoraj nisem bila doma, ker sem toliko igrala, ampak mislim, da je bilo že samo preživljanje kakovostnega časa s starši zelo lepo. Rada sem v Bromleyju. Spominja me na čas, ko sem bila mlajša, spalnica je ista, vse je isto," je v uvodu povedala Raducanu, ki je ugotovila, da je v njenem kraju nekaj novih kavarn, veliko zelenja, prav tako pa je lahko brez težav uporabljala javni promet.

Emma Raducanu je bila tudi na ragbi tekmi. Foto: Guliverimage

Incident je že preteklost, a še vedno jo presenetijo

Raducanu se je izstrelila med zvezde leta 2021, ko je senzacionalno zmagala na OP ZDA. Čez noč je postala slavna, kar pa je prineslo tudi nekaj negativnih stvari. Predvsem neuravnovešenih zalezovalcev. Med dvobojem drugega kroga turnirja WTA 1000 v Dubaju je planila v jok zaradi gledalca in se celo skrila za stol glavne sodnice. Ta isti gledalec je namreč že dan pred tem pristopil k Emmi, se obnašal precej obsedeno in mlado teniško igralko precej prestrašil.

Te stvari so vplivale na njeno samozavest. A kot je dejala, je zadnji incident že preteklost in se ne obremenjuje toliko, če jo kdo na ulici prepozna. Še vedno pa so nekatere stvari, ki jo prestrašijo. Predvsem jo presenetijo otoški paparaci, ko sploh ne ve, da so jo fotografirali.

"Bila sem s svojima dvema najboljšima prijateljema. To se je zgodilo prejšnji teden, potem pa se je pojavil neki tabloidni članek. Da imam novega fanta ali nekaj takšnega. V resnici pa je šlo za brata moje najboljše prijateljice," je bila presenečena Raducanu in povedala, da te navedbe sploh ne držijo.

"Z njenim bratom smo se odpravljali na ragbi tekmo. In seveda so izrezali mojo najboljšo prijateljico s fotografije, kar je, iskreno, kar malo srhljivo. Jaz jih sploh nisem videla. Kako so sploh posneli to fotografijo? Sicer se počutim dobro, ker me na ta način vseskozi nekdo spremlja."

"So tudi trenutki, ko je res težko, ko smo psihično in fizično na tleh, ko vse boli." Foto: Guliverimage

V zadnjem času velikokrat slišimo, kako se igralke in igralci pritožujejo nad napornim urnikom tekmovanj. Kritiki tega so tudi nekateri najboljši igralci teniškega sveta. Kot so na primer Iga Swiatek, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner in nenazadnje tudi njen rojak Jack Draper. Trenutno 29. igralka sveta pa ima o vsem tem malo drugačno mnenje.

"Mislim, da je izziv. Ni pa nujno, da bi se morali glede tega pritoževati. Takšen je pač koledar. In konec koncev zelo dobro živimo od tega. Seveda, ni vedno vse lepo. So tudi trenutki, ko je res težko, ko smo psihično in fizično na tleh, ko vse boli. Prepričana sem, da so ljudje, ki hodijo v službo in jim nadrejeni nalagajo naloge, in jih morajo opraviti, ker je to njihovo delo," je povedala 23-letna športnica, ki meni, da morajo dajati mladim boljši zgled.

"Če se ne bomo pritoževali, smo po moje boljši zgled za vse, ki nas spremljajo. Za mlajše generacije, ki želijo igrati tenis. Če pa vidijo, da se samo pritožujemo, potem to ni najbolje," je med drugim še povedala Raducanu, ki je po pogostih menjavah končno našla stalnost v svoji trenerski ekipi.

Foto: Guliverimage

Očitno je našla prave osebe

Trenutno sodeluje s Špancem Franciscom Roigom, ki je bil prej dolgoletni član trenerske ekipe Rafaela Nadala. Prihodnjo sezono bo začela z novo fizioterapevtko in kondicijsko trenerko, Emmo Stewart, ki je že delala v tenisu in je delala tudi z britanskimi veslači, ki so bili uspešni tudi na olimpijskih igrah.

Preberite še: