Novo merjenje javnega mnenja, ki ga je za Delo izvedla Mediana, kaže na opazno spremembo razpoloženja: ocena dela vlade je zrasla na 2,68, kar je najvišje v zadnjih dveh letih. Kot piše Delo, sta najverjetneje ključna dejavnika, ki sta vplivala na premik, pričakovanje izplačila Golobove božičnice, ki jo bodo zaposleni v javnem sektorju in tudi nekateri v zasebnem prejeli prvič, ter uvedba dolgotrajne oskrbe v institucionalnem varstvu, ki za 20 tisoč družin pomeni upanje na bistveno nižje položnice doma za starejše.

Direktorica Mediane Janja Božič Marolt za Delo pojasnjuje, da se ni povečal delež tistih, ki se jim zdi delo vlade za oceno 4 ali 5, ta je ostal povsem enak, ampak je manj zlasti tistih, ki so ji dali oceno 1 – zdaj 21 odstotkov, novembra 27, oktobra pa celo 30 odstotkov: "Boljše povprečje je torej na račun manj negativnih ocen, ki so se preselile v sredino," in doda, da povprečje višajo predvsem anketiranci, zaposleni v javnem sektorju.

Dva bloka ostajata jasno izrisana

Podpora strank potrjuje, da se politični prostor še naprej konsolidira v dva stabilna tabora. Na eni strani je blok Janeza Janše, kjer SDS dosega 21 odstotkov, na drugi strani pa stoji blok Roberta Goloba, v katerem Gibanje Svoboda s 17,1 odstotka trdno ohranja drugo mesto in predstavlja osrednji steber leve sredine.

SD kot tretja (šest odstotkov) krepi jedro leve sredine, preostanek parlamentarne arene pa zasedajo stranke z rezultati med štirimi in petimi odstotki: Resnica, Levica, Demokrati in NSi.

Prerod izgublja vetrič

Stranka Vladimirja Prebiliča, ki se je odločila za samostojen nastop brez skupne liste s SD, je v primerjavi z novembrom padla skoraj za polovico – iz 3,9 na 2,2 odstotka. Medtem neodločenih ostaja 23 odstotkov vprašanih.

Priljubljenost politikov

Na vrhu Barometra priljubljenosti tudi decembra ostaja predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki ohranja prednost pred gospodarskim ministrom Matjažem Hanom in predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič.

Kot navaja Delo, med politiki, ki decembra niso izboljšali svoje ocene, izstopa vodja poslanske skupine NSi Janez Cigler Kralj, ki ostaja pri povsem enakem rezultatu kot mesec prej, vendar ga je tokrat ta ocena potisnila iz nekdanjega sedmega na 12. mesto. Opazen padec beležita tudi predsednik NSi Jernej Vrtovec in vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec, saj sta v primerjavi s prejšnjim merjenjem izgubila devet mest.

V merjenju se je nekoliko dvignil tudi Vladimir Prebilič (Prerod), ki je decembra pridobil tri mesta, vendar ta osebni premik prihaja v času, ko pa je njegova stranka doživela izrazit padec (iz 3,9 na 2,2 odstotka).