Sa. B.

Ponedeljek,
8. 12. 2025,
19.23

Ponedeljek, 8. 12. 2025, 19.23

2 minuti

Sa. B.

Anamaria Goltes | Anamaria Goltes se je naziva mamica prvič razveselila konec novembra 2023. | Foto Instagram/Anamaria Goltes

Anamaria Goltes se je naziva mamica prvič razveselila konec novembra 2023.

Foto: Instagram/Anamaria Goltes

Potem ko je Luka Dončić v soboto objavil prvo fotografijo svoje druge hčerke Olivie, se je zdaj oglasila tudi mamica Anamaria Goltes in novorojeni deklici namenila objavo na družbenih omrežjih.

Pod fotografijo je Goltes zapisala dekličino ime Olivia in dodala emotikon srca.

Luka Dončić in njegova zaročenka Anamaria Goltes sta se rojstva druge hčerke razveselila v prvih dneh decembra. Da bo slovenski košarkar izpustil tekmo svoje ekipe Los Angeles Lakers in zaradi osebnih razlogov odpotoval v Slovenijo, se je v javnosti razširilo 3. decembra. Po rojstvu hčerke je Dončić v prestolnici pripravil tudi intimno praznovanje, kjer je kot glasbeni gost nastopil bosanski pevec Saša Matić.

Par se je naziva starša sicer prvič razveselil konec novembra 2023, ko se jima je rodila deklica Gabriela, kmalu po praznovanju svojega drugega rojstnega dne pa je ta postala starejša sestrica.

