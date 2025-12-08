V živo: Manchester to tekmo tudi brez Šeška mora dobiti

Petnajsti krog angleške premier lige sta odprla Aston Villa in vodilni Arsenal. Domači so z golom Emiliana Buendie do zmage z 2:1 prišli globoko v sodnikovem dodatku. Arsenal je izgubil šele drugič v tej sezoni. Manchester City je izkoristil poraz topničarjev in se jim s prepričljivo zmago nad Sunderlandom (3:0) približal na -2. Za poslastico kroga sta poskrbela Leeds United in Liverpool (3:3). Rdeči so v razburljivem drugem polčasu vodili z 2:0 in 3:2, a se morali na koncu zadovoljiti le s točko. Jaka Bijol je odigral 65 minut, nato pa ga je zamenjal Japonec Ao Tanaka, strelec zadetka za 3:3 v sodnikovem podaljšku. Crystal Palace je v nedeljo z 2:1 dobili londonski obračun proti Fulhamu, na lestvici pa se je prebili na četrto mesto. Manchester United, ki pogreša poškodovanega Benjamina Šeška, igra proti zadnjemu na lestvici Wolverhamptonu (21.00).

Manchester United je sredi prvega polčasa zadel za vodstvo Manchestra. Foto: Reuters

Poraz za vodilni Arsenal

Nogometaši Aston Ville so v 15. krogu angleškega prvenstva na domačem stadionu v Birminghamu z 2:1 premagali vodilni Arsenal. S tem so mu prizadejali komaj drugi poraz v sezoni in prekinili niz topničarjev 18 tekem brez poraza. Manchester City se je nato po zmagi s 3:0 nad Sunderlandom vodilnim približal na vsega dve točki.

Nogometaši Ville so na prvi tekmi kroga z zmago zmanjšali zaostanek za vodilno ekipo premier league na le tri točke. Junak domačega tabora je bil Argentinec Emiliano Buendia, ki je zmagoviti gol dosegel v 95. minuti. Varovanci Unaija Emeryja so si zmago zagotovili v povsem zadnji akciji razburljivega derbija 15. kroga angleškega prvenstva.

Junak Aston Ville je bil Argentinec Emiliano Buendia, ki je zmagoviti gol dosegel v 95. minuti. Foto: Reuters

"Pritiskali smo in resnično, resnično smo verjeli v svojo zmago," je dejal Emery. "Pritiskali smo do zadnje minute in uspelo nam je."

Trener Arsenala Mikel Arteta je po tekmi priznal, da poraz v zadnjih sekundah tekme zelo boli. "Poraz na tak način, v zadnjem trenutku tekme, je zelo boleč. Zelo sem razočaran. vendar je to tudi dober preizkus za nas. 18 tekem smo bili neporaženi, igrali smo dobro in zmagali skoraj na vsaki tekmi. Zdaj pa moramo to ponoviti; na vsake tri dni imamo tekmo, zato sem prepričan, da bomo pripravljeni," je dejal Španec na klopi vodilnega kluba lige.

Ta izid je ponovno odprl boj za naslov med Arsenalom (1. mesto, 33 točk), Manchester Cityjem (2. mesto, 31) in Aston Villo (3. mesto, 30).

City se je približal na dve točki zaostanka

Manchester City je slavil gladko zmago nad Sunderlandom. Branilca Ruben Dias in Joško Gvardiol sta že pred odmorom na stadionu Etihad ekipo Pepa Guardiole hitro popeljala v vodstvo. Za končni izid je v drugem polčasu zadel Phil Foden s svojim petim golom na zadnjih treh tekmah.

Phil Foden je v zadnjem obdobju zelo razigran v napadu. Foto: Reuters

Chelseajev izziv za naslov po treh tekmah brez zmage hitro bledi. Tudi vrnitev Cola Palmerja v začetno postavo prvič po septembru ni mogla navdihniti modrih, saj so v Bournemouthu remizirali z 0:0 in za vodilnim zaostajajo za osem točk.

Tottenham je s prvo domačo ligaško zmago po uvodnem dnevu sezone proti Brentfordu zmanjšal pritisk na trenerja Thomasa Franka. Spurs so bili brez zmage na petih tekmah v vseh tekmovanjih, a so se z zmago z 2:0 po zaslugi golov Richarlisona in Xavija Simonsa v prvem polčasu vrnili v zgornji del lestvice.

Bijolov Leeds pokvaril načrte Liverpoolu

Za poslastico kroga sta poskrbela Leeds United in Liverpool (3:3). Rdeči so v razburljivem drugem polčasu vodili z 2:0 in 3:2, a se morali na koncu zadovoljiti le s točko. Jaka Bijol je odigral 65 minut, nato pa ga je zamenjal Japonec Ao Tanaka, strelec zadetka v 97. minuti za 3:3 v sodnikovem podaljšku. Tako so rdeči zamudili priložnost za skok na peto mesto prvenstvene lestvice in so ostali osmi.

Jaka Bijol je odigral proti Liverpoolu 65 minut. Foto: Reuters

