Dve Slovenki na startu veleslaloma na Češkem

Karavana alpskih smučark se je iz Kronplatza preselila na Češko, kjer bosta v soboto in nedeljo na sporedu tekmi za svetovni pokal v tehničnih disiplinah. Špindleruv Mlyn bo danes gostil veleslalom, prva vožnja se začne ob 10. uri, jutri bo na sporedu še slalom. Na sobotnem startu sta dve Slovenki.

Veleslalom v Kronplatzu se ni izšel po slovenskih željah. Najhitrejša je bila Avstrijka Julie Scheib, ki je tako še povečala vodstvo v boju za mali kristalni globus, edina slovenska predstavnica Ana Bucik Jogan pa je ostala brez finala.

"Na start prišla z manj energije in to se je preveč poznalo, zlasti v zadnjem delu nastopa. Žal mi je, naredila sem vse, kar sem lahko, ampak danes je bil žal to moj maksimum," je pojasnjevala 32-letna smučarka.

Več razlogov za zadovoljstvo je imela italijanska zvezdnica Federica Brignone, ki je prvo tekmo po hudem dvojnem zlomu golenice in mečnice (292 dni odsotnosti) končala na šestem mestu. Ker je velika želja svetovne veleslalomske prvakinje nastop na domačih olimpijskih igrah, ne želi tvegati, zato ta vikend ni odpotovala na Češko.

Prva vožnja sobotnega veleslaloma bo na sporedu ob 10. uri, druga pa ob 13.30. Na startu bo poleg Ane Bucik Jogan tudi Nika Tomšič.