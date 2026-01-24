Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Dve Slovenki na startu veleslaloma na Češkem

Ana Bucik Jogan | Ana Bucik Jogan bo šla na progo s startno številko 28. | Foto Guliverimage

Ana Bucik Jogan bo šla na progo s startno številko 28.

Foto: Guliverimage

Karavana alpskih smučark se je iz Kronplatza preselila na Češko, kjer bosta v soboto in nedeljo na sporedu tekmi za svetovni pokal v tehničnih disiplinah. Špindleruv Mlyn bo danes gostil veleslalom, prva vožnja se začne ob 10. uri, jutri bo na sporedu še slalom. Na sobotnem startu sta dve Slovenki.

Federica Brignone
Sportal Italijanska povratnica ne želi tvegati

Veleslalom v Kronplatzu se ni izšel po slovenskih željah. Najhitrejša je bila Avstrijka Julie Scheib, ki je tako še povečala vodstvo v boju za mali kristalni globus, edina slovenska predstavnica Ana Bucik Jogan pa je ostala brez finala.

"Na start prišla z manj energije in to se je preveč poznalo, zlasti v zadnjem delu nastopa. Žal mi je, naredila sem vse, kar sem lahko, ampak danes je bil žal to moj maksimum," je pojasnjevala 32-letna smučarka.

Več razlogov za zadovoljstvo je imela italijanska zvezdnica Federica Brignone, ki je prvo tekmo po hudem dvojnem zlomu golenice in mečnice (292 dni odsotnosti) končala na šestem mestu. Ker je velika želja svetovne veleslalomske prvakinje nastop na domačih olimpijskih igrah, ne želi tvegati, zato ta vikend ni odpotovala na Češko.

Prva vožnja sobotnega veleslaloma bo na sporedu ob 10. uri, druga pa ob 13.30. Na startu bo poleg Ane Bucik Jogan tudi Nika Tomšič.

Špindleruv Mlyn, veleslalom (ž), startna lista:
1. Alice Robinson (NZl)
2. Camille Rast (Švi)
3. Zrinka Ljutič (Hrv)
4. Thea Louise Stjernesund (Nor)
5. Paula Moltzan (ZDA)
6. Julia Scheib (Avt)
7. Sara Hector (Šve)
8. Maryna Gasienica-Daniel (Pol)
9. Britt Richardson (Kan)
10. Lara Colturi (Alb)
...

28. Ana Bucik (Slo)
53. Nika Tomšič (Slo)

Skupni seštevek v svetovnem pokalu (22/37):
1. Mikaela Shiffrin (ZDA) 973 točk
2. Camille Rast (Švi) 833
3. Emma Aicher (Nem) 598
4. Lindsey Vonn (ZDA) 590
5. Julia Scheib (Avt) 560
6. Paula Moltzan (ZDA) 534
7. Alice Robinson (NZl) 509
...

31. Ilka Štuhec (Slo) 173
61. Ana Bucik Jogan (Slo) 66
78. Neja Dvornik (Slo) 41
114. Nika Tomšič (Slo) 8

Veleslalomski seštevek (7/10):
1. Julia Scheib (Avt) 560 točk
2. Camille Rast (Švi) 421
3. Sara Hector (Šve) 329
4. Alice Robinson (NZl) 312
5. Mikaela Shiffrin (ZDA) 293
6. Paula Moltzan (ZDA) 232
...

35. Ana Bucik Jogan (Slo) 23
52. Neja Dvornik (Slo) 5

Federica Brignone
Sportal Zmaga v Avstrijo, povratnica navdušila, edini Slovenki bolezen vzela preveč energije
Marco Odermatt
Sportal Marco Odermatt zasluženo slavil, Slovenca skromna
 
Nika Tomšič Ana Bucik Jogan veleslalom Špindleruv Mlyn alpsko smučanje
