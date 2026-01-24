Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

alpsko smučanje Miha Hrobat Kitzbühel smuk

Sobota, 24. 1. 2026, 6.00

11 ur, 37 minut

Alpsko smučanje, Kitzbühel, smuk (m)

Spektakel v Kitzbühlu: bo številka sedem srečna za Miho Hrobata?

Miha Hrobat, Kitzbühel | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Prvi od treh tekmovalnih dni v tirolskem Kitzbühlu se ni izšel po slovenskih željah, a imata Miha Hrobat in Martin Čater že v soboto priložnost, da vtis popravita na legendarnem Streifu. Žreb startnih številk je Hrobatu določil startno številko 7, Čater se bo na progo podal kot 42. Spektakel se začenja ob 11.30.

Marco Odermatt
Sportal Marco Odermatt zasluženo slavil, Slovenca skromna

Miha Hrobat je kljub skromnejši petkovi uvrstitvi (30. mesto) ostal optimističen. Za to ima dobre razloge, lani je po 18. mestu na superveleslalomu zablestel s petim mestom na smuku in s tem postavil drugi najboljši slovenski dosežek na legendarni strmini. Pred 16 leti je bil boljši le Andrej Šporn, ki je tukajšnji smuk končal na drugem mestu.

"Sem zelo pozitiven, po dobri regeneraciji danes popoldne mislim, da bom imel dovolj energije, jutri pa na plin," pravi Hrobat, ki se bo na progo podal kot sedmi. S startno številko 42 se bo po Petelinjem grebenu spustil tudi Martin Čater. V smukaškem seštevku zaenkrat zanesljivo vodi Marco Odermatt, najbližje pa mu je rojak Franjo Von Allmen, ki zaostaja za okroglih 100 točk. Švicarja bosta šla na progo kot 12. in 13.

V nedeljo bo Kitzbühel gostil še slalomsko klasiko.

Kitzbühel, smuk, startna lista (m):

1. Mattia Casse (Ita)
2. Giovanni Franzoni (Ita)
3. Stefan Rogentin (Švi)
4. Niels Hintermann (Švi)
5. Stefan Babinsky (Avt)
6. Florian Schieder (Ita)
7. Miha Hrobat (Slo)
8. Ryan Cochran-Siegle (ZDA)
9. Justin Murisier (Švi)
10. Alexis Monney (Švi)
11. Dominik Paris (Ita)
12. Marco Odermatt (Švi)
13. Franjo Von Allmen (Švi)
14. Nils Allegre (Fra)
15. Vincent Kriechmayr (Avt)
...
42. Martin Čater (Slo)

Skupni seštevek v svetovnem pokalu (po 23 tekmah):

1. Marco Odermatt (Švi)          1205 točk
2. Lucas Pinheiro Braathen (Bra)  618
3. Atle Lie McGrath (Nor)         578
4. Henrik Kristoffersen (Nor)     516
5. Franjo von Allmen (Švi)        509
6. Loic Meillard (Švi)            503
7. Timon Haugan (Nor)             495
...
40. Žan Kranjec (Slo)              125
78. Miha Hrobat (Slo)               55
116. Martin Čater (Slo)              13
133. Nejc Naraločnik (Slo)            4

Smukaški seštevek (po 4 tekmah):

1. Marco Odermatt (Švi)           380
2. Franjo von Allmen (Švi)        280
3. Dominik Paris (Ita)            180
4. Vincent Kriechmayr (Avt)       152
5. Florian Schieder (Ita)         140
...
30. Miha Hrobat (Slo)               24
40. Martin Čater (Slo)              13
46. Nejc Naraločnik (Slo)            4

Anže Gartner
Sportal Nova poškodba v slovenskem alpskem smučanju
Federica Brignone
Sportal Italijanska povratnica ne želi tvegati
 
alpsko smučanje Miha Hrobat Kitzbühel smuk
