Spektakel v Kitzbühlu: bo številka sedem srečna za Miho Hrobata?

Prvi od treh tekmovalnih dni v tirolskem Kitzbühlu se ni izšel po slovenskih željah, a imata Miha Hrobat in Martin Čater že v soboto priložnost, da vtis popravita na legendarnem Streifu. Žreb startnih številk je Hrobatu določil startno številko 7, Čater se bo na progo podal kot 42. Spektakel se začenja ob 11.30.

Miha Hrobat je kljub skromnejši petkovi uvrstitvi (30. mesto) ostal optimističen. Za to ima dobre razloge, lani je po 18. mestu na superveleslalomu zablestel s petim mestom na smuku in s tem postavil drugi najboljši slovenski dosežek na legendarni strmini. Pred 16 leti je bil boljši le Andrej Šporn, ki je tukajšnji smuk končal na drugem mestu.



"Sem zelo pozitiven, po dobri regeneraciji danes popoldne mislim, da bom imel dovolj energije, jutri pa na plin," pravi Hrobat, ki se bo na progo podal kot sedmi. S startno številko 42 se bo po Petelinjem grebenu spustil tudi Martin Čater. V smukaškem seštevku zaenkrat zanesljivo vodi Marco Odermatt, najbližje pa mu je rojak Franjo Von Allmen, ki zaostaja za okroglih 100 točk. Švicarja bosta šla na progo kot 12. in 13.

V nedeljo bo Kitzbühel gostil še slalomsko klasiko.