Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Sobota,
24. 1. 2026,
7.55

Osveženo pred

22 ur, 41 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Ferencvaroš liga prvakinj Krim Mercator Krim Mercator

Sobota, 24. 1. 2026, 7.55

22 ur, 41 minut

Rokometna liga prvakinj, 11. krog

Krimovke na novem težkem gostovanju

Avtor:
Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
EHF liga prvakinj: Krim Mercator - Sola | Krimovke bodo gostovale pri Ferencvarosu. | Foto Filip Barbalić

Krimovke bodo gostovale pri Ferencvarosu.

Foto: Filip Barbalić

Rokometašice Krima OTP Groupa Marcatorja bodo v 11. krogu lige prvakinj gostovale pri Ferencvarosu. V Erdu, mestu v bližini Budimpešte, bo tekma v soboto ob 16. uri. Madžarke bodo na obračunu v vlogi favorita, pri Krimu pa si želijo presenečenja.

Madžarski Ferencvaros je v zadnjem krogu prepričljivo doma premagal Podravko, v skupini B pa ta čas zaseda tretje mesto s sedmimi zmagami in tremi porazi. Prepričljiv je bil tudi na prvi medsebojni tekmi s Krim v tej sezoni, saj ga je v Tivoliju ugnal s 33:22.

"Priigrati si moramo več priložnosti za lahke zadetke, kar nam odpira možnosti za presenečenje oziroma uspeh," je za klub pred odhodom na Madžarsko povedal ljubljanski strateg Žiga Novak in dodal: "Vemo, da smo sposobni dobrih predstav in si želimo presenečenja."

Srednja zunanja igralka Nina Zulić, ki je pred kratkim s klubom podaljšala pogodbo, ključ do uspeha vidi tudi v ekipnem duhu: "Naša naloga je, da se z njimi borimo vseh 60 minut, gremo odločno v dvoboje in si med seboj pomagamo. Vseh sedem, ki bodo v tistem trenutku na terenu, mora dihati kot eno."

Kljub željam in optimizmu pa Novak dodaja, da bo gostovanje v Budimpešti za odtenek zahtevnejše, kot je bilo pretekli konec tedna v Bukarešti, kjer so krimovke doživele svoj sedmi poraz in so predzadnje v skupini B.

V skupini B vodi Brest Ane Gros s 16 točkami, Odense jih ima 15, Ferencvaros 14, Bukarešta in Ikast po 12, Podravka in Krim po pet, Sola pa eno točko. V izločilne boje vodi prvih šest mest iz vsake skupine. Krim se bo do konca rednega dela meril še z Ikastom doma, Podravko v gosteh in Brestom doma.

Liga prvakinj, 11. krog

Sobota, 24. januar:

Nedelja, 25. januar:

Lestvici 

Ferencvaroš liga prvakinj Krim Mercator Krim Mercator
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.