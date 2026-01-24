Krimovke na novem težkem gostovanju

Rokometašice Krima OTP Groupa Marcatorja bodo v 11. krogu lige prvakinj gostovale pri Ferencvarosu. V Erdu, mestu v bližini Budimpešte, bo tekma v soboto ob 16. uri. Madžarke bodo na obračunu v vlogi favorita, pri Krimu pa si želijo presenečenja.

Madžarski Ferencvaros je v zadnjem krogu prepričljivo doma premagal Podravko, v skupini B pa ta čas zaseda tretje mesto s sedmimi zmagami in tremi porazi. Prepričljiv je bil tudi na prvi medsebojni tekmi s Krim v tej sezoni, saj ga je v Tivoliju ugnal s 33:22.

"Priigrati si moramo več priložnosti za lahke zadetke, kar nam odpira možnosti za presenečenje oziroma uspeh," je za klub pred odhodom na Madžarsko povedal ljubljanski strateg Žiga Novak in dodal: "Vemo, da smo sposobni dobrih predstav in si želimo presenečenja."

Srednja zunanja igralka Nina Zulić, ki je pred kratkim s klubom podaljšala pogodbo, ključ do uspeha vidi tudi v ekipnem duhu: "Naša naloga je, da se z njimi borimo vseh 60 minut, gremo odločno v dvoboje in si med seboj pomagamo. Vseh sedem, ki bodo v tistem trenutku na terenu, mora dihati kot eno."

Kljub željam in optimizmu pa Novak dodaja, da bo gostovanje v Budimpešti za odtenek zahtevnejše, kot je bilo pretekli konec tedna v Bukarešti, kjer so krimovke doživele svoj sedmi poraz in so predzadnje v skupini B.

V skupini B vodi Brest Ane Gros s 16 točkami, Odense jih ima 15, Ferencvaros 14, Bukarešta in Ikast po 12, Podravka in Krim po pet, Sola pa eno točko. V izločilne boje vodi prvih šest mest iz vsake skupine. Krim se bo do konca rednega dela meril še z Ikastom doma, Podravko v gosteh in Brestom doma.

