Krimovke praznih rok iz Bukarešte

Rokometašice Krima OTP Group Mercatorja so v 10. krogu lige prvakinj v gosteh izgubile proti CSM Bukarešti z 20:26 (9:12). Ljubljančanke že v soboto čaka novo gostovanje, in sicer pri Ferencvarosu.

Krimovke so konec oktobra ekipo iz Bukarešte na prvi medsebojni tekmi v sezoni doma premagale za štiri zadetke. Tokrat so imele priložnost za kaj več kot nov poraz, a je bilo preveč napak in zapravljenih strelov, kar je domačim omogočilo relativno varno prednost šestih golov že v 48. minuti, sedmih pa v 52. Krim je po sedmem porazu ostal pri petih točkah in predzadnjem mestu v skupini B, Bukarešta pa jih ima sedem več.

Krimovke so tekmo obetavno začele z vodstvom 2:0, toda domača ekipa je hitro vzpostavila ravnotežje in prešla v vodstvo po treh zaporednih golih. Sledilo je obdobje igre s kar številnimi napakami in zgrešenimi streli na obeh straneh, pri vodstvu gostiteljic s 7:5 pa je strateg ljubljanske zasedbe Žiga Novak igralke poklical na minutni posvet.

Po njem so slovenske prvakinje izenačile na 7:7, sledil pa je nov niz zapravljenih priložnosti obeh zasedb, pri čemer pa so bile za malenkost le malce bolj zbrane domače igralke, ki so do konca polčasa prednost povečale na 12:9.

Maja Vojnovič je zbrala 11 obramb. Foto: Luka Kotnik

Takoj po začetku drugega dela so domačinke prednost še povečale, za nameček pa dobile še dvominutno izključitev, kar so Romunke izkoristile in pobegnile na +5. Toda Krim je takoj zatem izkoristil svojo številčno prednost ter se tudi s pomočjo obramb Maje Vojnović (skupaj 11 obramb) približal na 14:12.

Čeprav so znova imele svoje priložnosti tudi za priti še bližje tekmicam, jim tega ob slabši učinkovitosti ni uspelo udejanjiti, namesto tega pa je Bukarešta v 47. minuti spet povedla za pet golov.

Novak je znova posegel po minuti odmora, toda po njej so gostiteljice prvič pobegnile za šest (19:13) in v 52. minuti tudi za sedem golov (22:15), tako da je bil zmagovalec odločen.

Pri domačih sta po šestkrat zadeli Djurdjina Jauković in Elizabeth Omoregie, pri Krimu pa sta po štiri gole dosegli Ana Abina in Tamara Horaček, a zadeli le štiri od desetih metov.

Liga prvakinj, 10. krog

Sobota, 17. januar:

Nedelja, 18. januar:

Lestvici