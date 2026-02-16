Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Ponedeljek,
16. 2. 2026,
14.51

ZOI, Milano, hokejski turnir, polfinale, 9. dan (ž)

Kdo v veliki finale?

Kanada se bo pomerila s Švico. | Foto Reuters

Kanada se bo pomerila s Švico.

Foto: Reuters

Na olimpijskih igrah Milano Cortina bosta danes v hokeju na ledu na sporedu ženski polfinalni tekmi. Američanke se bodo pomerile s Švedinjami, Kanadčanke pa s Švicarkami.

Švica Hokej Ženske
Sportal Kanadčanke za polfinale nadigrale Nemke, Švicarke boljše od Fink

Deset ekip v dveh skupinah, reprezentance A že v četrtfinalu

Sistem na ženskem turnirju je drugačen kot na moškem. Na OI sodeluje deset reprezentanc, ki so bile najprej razporejene v skupino A (Kanada, ZDA, Finska, Češka, Švica) in skupino B (Švedska, Japonska, Italija, Francija in Nemčija).

Vsaka reprezentanca je v skupini odigrala po eno tekmo z vsako, po koncu predtekmovanja pa so v četrtfinale napredovale vse reprezentance skupine A in prve tri iz skupine B.

Ženski hokejski turnir, polfinale

Ponedeljek, 16. februar

Lestvici po prvem delu:

hokej ZOI Kanda Francija Bo Horvat
Sportal Kanada in ZDA do zanesljivih zmag, Švica slavila v podaljšku
zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 hokej
