Ponedeljek, 16. 2. 2026, 14.51
32 minut
ZOI, Milano, hokejski turnir, polfinale, 9. dan (ž)
Kdo v veliki finale?
Na olimpijskih igrah Milano Cortina bosta danes v hokeju na ledu na sporedu ženski polfinalni tekmi. Američanke se bodo pomerile s Švedinjami, Kanadčanke pa s Švicarkami.
Deset ekip v dveh skupinah, reprezentance A že v četrtfinalu
Sistem na ženskem turnirju je drugačen kot na moškem. Na OI sodeluje deset reprezentanc, ki so bile najprej razporejene v skupino A (Kanada, ZDA, Finska, Češka, Švica) in skupino B (Švedska, Japonska, Italija, Francija in Nemčija).
Vsaka reprezentanca je v skupini odigrala po eno tekmo z vsako, po koncu predtekmovanja pa so v četrtfinale napredovale vse reprezentance skupine A in prve tri iz skupine B.
Ženski hokejski turnir, polfinale
Ponedeljek, 16. februar