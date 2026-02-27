Šesterica držav bo zaradi Rusije bojkotirala odprtje paralimpijskih iger

Šesterica ruskih in četverica beloruskih športnikov na bližnjih paralimpijskih igrah (6. do 15. marca) še kar razdvaja športno javnost. Ukrajina, Češka, Finska, Poljska, Estonija in Latvija so napovedale, da se zaradi ruske udeležbe ne bodo udeležile odprtja iger v koloseju v Areni.

Protestno bo odprtje zaradi ruske agresije v Ukrajini in udeležbe športnikov iz Rusije in Belorusije na igrah izpustil tudi komisar EU za šport

Manjkali bodo tudi Kanadčani, kjer pa trdijo, da ne gre za bojkot. "Odprtje iger je od olimpijske vasi oddaljeno dve uri. Tekme se začenjajo naslednji dan in odločili smo se, da se bomo fokusirali na soboto in pripravili na naše nastope. Skupaj si bomo pogledali odprtje v olimpijski vasi in se poveselili," so sporočili iz kanadskega tabora, kjer so izrazili tudi podporo ukrajinskim športnikom in ukrajinskemu narodu.

Slovenijo bosta na igrah zastopala dva športnika. Alpski smučar Jernej Slivnik ima številne izkušnje s tekmovanj na najvišji ravni in ga čaka tretja udeležba na tovrstnem tekmovanju, smučarska tekačica Tabea Dovžan pa bo sploh prva slovenska športnica v zgodovini, ki bo nastopila na zimskih paralimpijskih igrah.