Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da ga v primeru, da ameriških hokejistk, ki so na nedavnih zimskih olimpijskih igrah v Milanu osvojile naslov olimpijskih prvakinj, ne povabi na sprejem, v kongresu čaka postopek odpoklica. Na njegove besede se je odzvala kapetanka reprezentance Hillary Knight, ki se ji zdi Trumpova šala neokusna.

Trump je omenjene besede izrekel, ko je poklical ameriško moško hokejsko reprezentanco, da bi ji čestital za prvi naslov olimpijskih prvakov po letu 1980. Ob tem jih je povabil na sprejem v Ovalno pisarno Bele hiše in na nagovor o stanju v državi, ki ga je imel v torek v ameriškem kongresu. Večina članov moške reprezentance se je odzvala njegovemu vabilu, medtem ko so ga hokejistke zavrnile.

V primeru odsotnosti ameriških hokejistk, je ameriški predsednik v šali omenjal možnost impeachmenta oziroma odpoklica s položaja, za katerega je potrebna dvotretjinska večina v kongresu, ki pa jo trenutno imajo republikanci.

Trumpove besede je kapetanka zlate ameriške reprezentance Knight komentirala z naslednjimi besedami: "Njegova šala se mi zdi neokusna in meče senco na uspeh ameriške ženske hokejske reprezentance. Gre za dekleta, ki so nosila ameriški dres in se pri tem veselile podviga, kot je osvojitev zlate olimpijske medalje."

Donald Trump Foto: Reuters

Ob tem v oči bode dejstvo, da se je kar nekaj članov moške reprezentance smejalo Trumpovim besedam, čeprav naj bi med obema zlatima reprezentancama vladali dobri odnosi.

"Šlo je za trenutek slabosti. Naša medsebojna podpora in spoštovanje sta vzajemni," je povedala Knight in ob tem dodala, da so Trumpove besede prelomna točka, da se pogovorimo o tem, kako se govori o ženskah ne samo v športu, temveč tudi na ostalih področjih.

Ameriška ženska hokejska reprezentanca je povabilo sicer zavrnila z argumentom, da je imela že pred tem predvidene obveznosti, ki jih ni mogla prestaviti.

Knight je na olimpijskih igraj osvojila pet medalj, od tega dve zlati in tri srebrne. Z najžlahtnejšim odličjem se je prvič okitila leta 2018 na olimpijskih igrah v Pjongčangu. Že pred igrami v Milanu pa je napovedala, da so to njene zadnje.

Preberite še: