Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sportal

Sobota,
14. 2. 2026,
15.13

Osveženo pred

1 ura, 33 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04

Natisni članek

Natisni članek
hokej Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre

Sobota, 14. 2. 2026, 15.13

1 ura, 33 minut

ZOI, Milano, hokejski turnir, četrtfinale, 8. dan (ž)

Kdo še v polfinale?

Avtor:
Sportal

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04
ženska kanadska hokejska reprezentanca | Kanada se bo pomerila z Nemčijo. | Foto Reuters

Kanada se bo pomerila z Nemčijo.

Foto: Reuters

Na ženskem turnirju v hokeju na ledu na olimpijskih igrah Milano Cortina bosta danes na sporedu še četrtfinalni tekmi med Kanadčankami in Nemkami ter Finkami in Švicarkami. Že v petek so si mesto v polfinalu zagotovile Švedinje in Američanke.

Švedska hokej ženske
Sportal Švedinje in Američanke v polfinalu olimpijskega hokejskega turnirja

Deset ekip v dveh skupinah, reprezentance A že v četrtfinalu

Sistem na ženskem turnirju je drugačen kot na moškem. Na OI sodeluje deset reprezentanc, ki so bile najprej razporejene v skupino A (Kanada, ZDA, Finska, Češka, Švica) in skupino B (Švedska, Japonska, Italija, Francija in Nemčija).

Vsaka reprezentanca je v skupini odigrala po eno tekmo z vsako, po koncu predtekmovanja pa so v četrtfinale napredovale vse reprezentance skupine A in prve tri iz skupine B.

Ženski hokejski turnir, četrtfinale

Sobota, 14. februar

Lestvici po prvem delu:

hokej ZOI Švedska Slovaška
Sportal Švedom derbi s Slovaki, oboji zdaj pri dveh zmagah

hokej Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.