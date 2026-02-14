Sobota, 14. 2. 2026, 15.13
1 ura, 33 minut
ZOI, Milano, hokejski turnir, četrtfinale, 8. dan (ž)
Kdo še v polfinale?
Na ženskem turnirju v hokeju na ledu na olimpijskih igrah Milano Cortina bosta danes na sporedu še četrtfinalni tekmi med Kanadčankami in Nemkami ter Finkami in Švicarkami. Že v petek so si mesto v polfinalu zagotovile Švedinje in Američanke.
Deset ekip v dveh skupinah, reprezentance A že v četrtfinalu
Sistem na ženskem turnirju je drugačen kot na moškem. Na OI sodeluje deset reprezentanc, ki so bile najprej razporejene v skupino A (Kanada, ZDA, Finska, Češka, Švica) in skupino B (Švedska, Japonska, Italija, Francija in Nemčija).
Vsaka reprezentanca je v skupini odigrala po eno tekmo z vsako, po koncu predtekmovanja pa so v četrtfinale napredovale vse reprezentance skupine A in prve tri iz skupine B.
Ženski hokejski turnir, četrtfinale
Sobota, 14. februar