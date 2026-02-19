Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Četrtek,
19. 2. 2026,
7.14

1 ura, 24 minut

Letošnji prvaki lige NFL so naprodaj

STA

Seattle Seahawks | Foto Reuters

Foto: Reuters

Letošnji prvaki lige ameriškega nogometa (NFL) Seattle Seahawks so naprodaj, so sporočili iz franšize lige NFL s sedežem v Rentonu pri Seattlu. Sklad Paula G. Allena, ki je bil lastnik ekipe do smrti leta 2018, je sprožil formalni postopek prodaje ekipe v skladu z oporoko pokojnega lastnika, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.

Allen je ekipo Seahawks kupil leta 1997, sklad Paula G. Allena pa je lastnik tudi ekipe v severnoameriški košarkarski ligi NBA Portland Trail Blazers. V njegovi oporoki je zapisano, da bosta obe ekipi sčasoma naprodaj, ves izkupiček pa bo namenjen človekoljubnim projektom.

Novica prihaja manj kot dva tedna po tem, ko so Seahawks v velikem finalu super bowl premagali New England Patriots z 29:13 in osvojili drugi naslov zmagovalcev ameriškega nogometa po letu 2014.

Prodaja naj bi se nadaljevala v medsezonskem obdobju, lastniki NFL pa morajo ratificirati končno kupoprodajno pogodbo.

Po poročilih naj bi prodajna cena postavila nov rekord NFL in presegla 6,05 milijarde dolarjev (5,1 milijarde evrov), za kolikor so leta 2023 prodali ekipo Washington Commanders.

