Avtorji:
R. K., STA

Ponedeljek,
16. 2. 2026,
15.11

Neurje porušilo Slavolok svetega Andreja v italijanskem Salentu

Slavolok svetega Andreja | Izginila je ena najbolj znanih turističnih znamenitosti Italije. | Foto Profimedia

Izginila je ena najbolj znanih turističnih znamenitosti Italije.

Foto: Profimedia

Zaradi posledic neurja na jugu Italije se je v soboto porušil znameniti Slavolok svetega Andreja v Salentu, ki je znan tudi kot Lok zaljubljencev. Zaljubljeni pari naj bi si ob tej naravni znamenitosti namreč prisegali večno ljubezen, hkrati pa naj bi prečkanje loka prineslo srečo v ljubezni, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Apnenčasti lok na obali Salenta se je oblikoval v tisočletjih erozije vetra in morja. Ime Lok ljubezni so navdihnile romantične legende, po katerih naj bi pari našli srečo v ljubezni, če bi skupaj prečkali lok.

Obdan s strmimi skalami in čistimi zalivi je bil t. i. Lok ljubezni priljubljen motiv za fotografiranje in znana razgledna točka, ki je privabljala obiskovalce iz vsega sveta, navaja APA.

"Boleč udarec v srce"

"Za nas je ta porušitev boleč udarec v srce. Izginila je ena najbolj znanih turističnih znamenitosti naše obale in celotne Italije," je ob novici o porušenem loku dejal župan občine Melendugno Maurizio Cisternino.

Voda zalivala stanovanjske hiše, evakuirali 500 ljudi

Slavni naravni lok pa ni edina žrtev neurja, ki je prizadelo južno Italijo. Posebej prizadete so bile Sicilija, Sardinija in Kalabrija. V Kalabriji je bilo konec tedna evakuiranih 500 ljudi, potem ko je reka Crati v občini Cassano allo Ionio prestopila bregove. Voda je zalila številne stanovanjske hiše in okoliško območje ter povzročila izpade električne energije.

