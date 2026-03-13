Prijeli roparja poslovnih prostorov, ki je že bil v zaporu

Mariborski policisti so v ponedeljek priprli osumljenca, ki je v začetku marca izvedel dva ropa poslovnih prostorov na območju Maribora in Slovenske Bistrice ter še poskus ropa v Mariboru. Z zakritim obrazom in predmetom, podobnim pištoli, je 54-letni Italijan ukradel okoli tri tisoč evrov, so sporočili s Policijske uprave Maribor, pri kateri so roparja tudi izsledili.

Že takoj po prvem kaznivem dejanju so policisti začeli aktivnosti za identifikacijo moškega in njegovo izsleditev ter ga kmalu našli, tudi s pomočjo nekaterih informacij javnosti.

V ponedeljek so mu odvzeli prostost in odredili pridržanje. Ob prijetju so mu zasegli predmete, za katere sumijo, da jih je osumljenec uporabil pri kaznivih dejanjih, in druge predmete, s katerimi bi lahko znova storil kaznivo dejanje.

V torek so ga policisti s kazensko ovadbo privedli k dežurnemu preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Mariboru, ki je zoper njega odredil pripor.

Sedel je že v Italiji

Med preiskavo so ugotovili, da gre za 54-letnega državljana Italije, ki so ga že obravnavali zaradi različnih kaznivih dejanj zoper premoženje, zaradi katerih je že bil obsojen na daljšo zaporno kazen v Italiji.

"Za kaznivo dejanje ropa je po 206. členu kazenskega zakonika predpisana zaporna kazen od enega do desetih let. Za poskus se storilec kaznuje v mejah kazni, predpisane za to kaznivo dejanje, lahko pa tudi mileje," so še pojasnili.