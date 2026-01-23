Slovenska moška rokometna reprezentanca je na prvi tekmi glavnega dela tekmovanja na evropskem prvenstvu v Malmöju v prvem polčasu nadigrala favorizirane Švede, ki pa so v drugem polčasu, tudi na račun številnih izključitev zasedbe Uroša Zormana, postavili stvari na svoje mesto in zmagali s 35:31. Slovence naslednja tekma čaka v nedeljo proti Madžarski ob 15.30.

EP v rokometu 2026:

Petek, 23. januar:

Švedi so tako kot Slovenci prvi del tekmovanja sklenili s tremi zmagami, dve točki pa so posledično prenesli v glavni del tekmovanja. Obračun bo zato še toliko pomembnejši, saj zmagovalcu na široko odpira vrata do morebitnega polfinala. Slovenska izbrana vrsta je bila po zmagah proti Črni gori (41:40), Švici (38:35) in Ferskim otokom (30:27) odločena, da oteži delo tudi enim od domačinov prvenstva Švedom, ki so v zadnjem krogu prvega dela prvenstva visoko ugnali Hrvaško (33:25).

Skandinavci so pred domačimi navijači začeli v krču, Slovenci pa se niso ustrašili favoriziranega tekmeca in v srečanje krenili odločno. Povedli so z 2:0 in 4:1, Švedi niso imeli odgovora v obrambi, tudi v napadu sprva ne, med vratnicama Slovenije jim je delo še oteževal razpoloženi Jože Baznik. V 12. minuti, pri vodstvu Slovencev s 5:3, so gostitelji vzeli time-out. Domen Novak je z uspešno izvedeno sedemmetrovko zadel za 6:4, a so tekmeci z dvema hitrima akcijama prvič izenačili.

Jože Baznik se je izkazal v prvem polčasu. Foto: Guliverimage Nato pa nov gol do 16. minute nezgrešljivega Novaka (štirje goli), pa še zadetek kapetana Blaža Janca, tako da so bili Slovenci znova na dveh zadetkih prednosti (8:6). Še naprej so dobro igrali v obrambi, bili pa tudi razpoloženi v napadu, dvakrat je zadel Andraž Makuc in z rojaki ohranjal dva gola prednosti. Slovenci so lahko igrali sproščeno, ob nekaterih strelih se je sicer izkazal vratar Andreas Palicka, a mu strela Domna Makuca v 26. minuti za 14:11 ni uspelo zaustaviti. Zormanovi so igrali na dolge napade, po teh pa so se uspešno vračali v obrambo in ob polčasu – tik pred tem so prejeli dvominutno izključitev – vodili za dva gola (15:13).

Švedi so drugi polčas začeli z igralcem več, se najprej približali, izkoristili strelski mrk Slovencev ter z delnim izidom 3:0 prvič na tekmi povedli (16:15).

Po več kot petih minutah brez gola je post končal Makuc in znižal na 16:17. Švedom je v nadaljevanju uspelo ohranjati vodstvo dveh golov, po novi izključitvi tekmeca pa so ušli na +4 (24:20), a se Zormanovi niso predajali, v napadu je bil razpoložen Kristjan Horžen, Slovenci so se približali na zgolj gol zaostanka (23:24). Nato pa še četrta izključitev, kar so domači izkoristili in s hitro igro znova ušli na bolj otipljivo prednost treh golov (28:25). Sledila je peta izključitev Zormanove zasedbe, a ji je sledila tudi kazen na drugi strani, Domen Tajnik je prišel do pomembnega gola in ob znižanju na 28:30 vrnil nekaj upanja na presenečenje. Z osmim golom je nato na –2 Slovence približal Domen Makuc, a je temu tri minute pred koncem sledila nova izključitev, na hlajenje je moral Horžen, Švedi pa so ob igralcu več znali zadržati vodstvo in zmagali s 35:31.

Foto: Guliverimage

Zorman: Pokazali smo, da lahko igramo s komerkoli

"Prvi polčas je bil fantastičen, drugi takoj v štartu malo meglen, oni so dobili krila, nikakor se nismo mogli vrniti, dolga menjava nam ni šla na roke. Morda bi lahko igrali drugače, a nismo. Fantom nimam česa očitati, borili so se maksimalno tudi v drugem polčasu, v katerem smo bili malo manj konkretni. Morda nas je malo zmanjkalo, a pokazali smo, da lahko igramo s komerkoli. Na koncu prvi poraz, ki pa ne pomeni nič, še tri tekme so pred nami. Ta poraz ne bi smel vnesti nobenega nemira. Hrvati proti Švedom na primer od prve minute niso imeli možnosti, mi smo jih dolgo držali," je po porazu za nacionalno televizijo dejal selektor Zorman.

"Fantom nimam česa očitati, borili so se maksimalno tudi v drugem polčasu, v katerem smo bili malo manj konkretni. Morda nas je malo zmanjkalo, a pokazali smo, da lahko igramo s komerkoli." Foto: Guliverimage

"Mislim, da si nimamo česa očitati, odigrali smo fenomenalno tekmo proti vrhunskemu tekmecu, dali smo vse od sebe. V drugem polčasu smo naredili preveč tehničnih napak, oni so prišli do prelahkih zadetkov. Nimamo si kaj očitati. Morda se je poznalo, da imajo daljšo klop, a to ni izgovor. Lahko smo igrali s petkratnimi evropskimi prvaki, kar je najpomembneje, gremo dalje," je razmišljal kapetan Janc.

"Videli smo, da lahko igramo tudi proti Švedom, moramo še naprej verjeti, ni še konec, še tri tekme so pred nami, veselim se jih in verjamem. Švedi imajo širok nabor dobrih igralcev, kar je morda odločilo, saj so veliko rotirali, ostajali v ritmu, dosegali hitre zadetke, mi pa smo imeli v drugem polčasu veliko izključitev. Smo pa lahko ponosni nase, igrali smo super tekmo. Verjamem v ekipo, menim, da gremo lahko samozavestno naprej," pa je dodal prvi strelec Domen Makuc.

Slovenija bo po obračunu proti Švedski v Malmöju odigrala še tri tekme, in sicer proti Madžarski v nedeljo, Hrvaški v torek in v sredo proti Islandiji.

Hrvatom zmaga proti Islandcem, remi Švicarjev in Madžarov

Na prvi tekmi dneva je Hrvaška za gol (30:29) premagala Islandijo, Švicarji so proti Madžarom dolgo vodili, ob polčasu za šest, a prednosti, podobno kot proti Slovencem, niso znali zadržati, tako da so se morali zadovoljiti z delitvijo točk.

Polfinalni tekmi in dvoboj za peto mesto bosta v danskem Herningu 30. januarja, finale in tekma za tretje mesto pa v istem mestu dva dni kasneje.

EP v rokometu 2026:

Petek, 23. januar:

Lestvici:

Drugi del:

Preberite še: