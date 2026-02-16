Na Zdravniški zbornici Slovenije opozarjajo na zlorabo identitete nekdanjega dekana ljubljanske medicinske fakultete Igorja Švaba. V zavajajočem spletnem oglasu je prikazan kot urolog, ki naj bi se ukvarjal z zdravljenjem impotence in priporočal izdelek za zdravljenje erektilne disfunkcije. Na zbornici poudarjajo, da nič od navedenega ni resnično.

Poudarjajo, da Švab ni urolog, ampak specialist družinske medicine, ki nikoli ni sodeloval pri oglaševanju kakršnihkoli pripravkov, zdravil ali prehranskih dopolnil ter ni dal nobenega strokovnega, osebnega ali komercialnega priporočila, ki ga oglas navaja. Uporaba njegove fotografije, funkcije in izjave je popolna manipulacija, so zapisali v sporočilu za javnost.

"Gre za nedopustno prakso, ki smo ji priča že večkrat: neznani oglaševalci zlorabljajo imena uglednih slovenskih zdravnikov ter jim pripisujejo neresnične izjave, zdravstvene nasvete in osebne izkušnje z izmišljenimi pripravki. Ljudje, ki v dobri veri iščejo pomoč, so tako izpostavljeni nevarnim prevaram in lažnim obljubam," poudarjajo na zbornici.

Uporabnike spleta zato ponovno opozarjajo, naj bodo izjemno previdni pri oglasih, ki obljubljajo hitra ali čudežna zdravljenja, uporabljajo podobe slovenskih zdravnikov, navajajo "strokovna priporočila", ki jih ni mogoče preveriti, in vsebujejo dramatizirane zdravstvene zgodbe.

Več primerov zlorabe identitete

Podobne zlorabe identitete so pred kratkim zaznali tudi v več drugih primerih. Med drugim so predsednico zbornice Bojano Beović v oglasih lažno povezovali z izdelki za zdravljenje artritisa in za hujšanje ter ji pripisovali izmišljena priporočila, infektologinjo Mojco Matičič pa v videoposnetku napačno predstavili kot ginekologinjo, ki naj bi se ukvarjala z inkontinenco.

V oglasih dlje časa zlorabljajo tudi ime in fotografije kirurga Erika Breclja, ki naj bi oglaševal domnevno sredstvo za čiščenje krvi. Na zbornici poudarjajo, da Brecelj ne prodaja in ne promovira nobenih zdravil, prehranskih dopolnil ali naravnih metod za čiščenje žil.

V preteklosti so goljufi zlorabili identiteto več zdravnikov, med drugim Tadeje Kotar, Zlatka Frasa, Juša Kšele in Davida Zupančiča. Na zbornici ponovno pozivajo ljudi, naj tem oglasom ne nasedajo, saj gre za sistematično izkoriščanje in prevaro potrošnikov.