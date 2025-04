Na zdravstvenem inšpektoratu so konec leta 2024 na osnovi prijave na kardiovaskularni kirurgiji SB Celje uvedli inšpekcijski postopek. Ugotovili so, da dva bolničarja negovalca nista bila vpisana v register zbornice zdravstvene in babiške nege.

V Splošni bolnišnici (SB) Celje so za STA sprva pojasnili, da zdravstveni inšpektorat v nadzoru ni ugotovil kršitev. "V postopku je bilo ugotovljeno, da ima SB Celje dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti kardiokirurgije, nadalje, da zdravstveni delavci (zdravstvena nega in zdravniki) izpolnjujejo pogoje za samostojno opravljanje dela v zdravstveni dejavnosti in zdravniške službe ter da je bilo sodelovanje tujih strokovnjakov skladno z zakonodajo," so navedli v celjski bolnišnici.

Izkušena, a brez vpisa v register

Po dodatnih vprašanjih STA glede ugotovljenega neskladja pri dveh bolničarjih negovalcih pa so pojasnili, da gre za izkušena bolničarja, ki sta v SB Celje zaposlena več let. V skladu s pravilnikom o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege bi se morala bolničarja v register izvajalcev zdravstvene in babiške nege vpisati najkasneje v dveh letih po uveljavitvi pravilnika, torej do konca leta 2023.

"V letu 2024 sta bila izvajalca pozvana k vpisu ter seznanjena, da jima je lahko zaradi neizpolnjevanja pogoja za delo odpovedana pogodba o zaposlitvi. Vpis v register je dolžnost izvajalcev, zato je zdravstveni inšpektorat tudi zoper njiju uvedel prekrškovni postopek. Bolničarja sta od decembra 2024 vpisana v register," so pojasnili v celjski bolnišnici.

V nadzor na dveh zbornicah

Glede domnevne nestrokovnosti kadra so na zdravstvenem inšpektoratu 14. februarja napravili odstop na Zdravniško zbornico Slovenije ter Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije, so pojasnili na ministrstvu za zdravje.

Iz zbornice zdravstvene in babiške nege so za STA sporočili, da so 20. februarja sprejeli sklep o izvedbi strokovnega nadzora na kardiološkem oddelku SB Celje. Rok za konec strokovnega nadzora je 11. avgust 2025. Do konca strokovnega nadzora postopka ne morejo komentirati.

Razširjeni strokovni kolegij kirurških strok je leta 2021 podprl razvoj kardiokirurških posegov v SB Celje. Vlada je z uredbo s februarjem 2024 v SB Celje omogočila opravljanje 100 operacij na odprtem srcu. V SB Celje so nato 6. novembra 2024 zaprosili ministrstvo za izdajo dovoljenja za opravljanje kardiovaskularne kirurgije v bolnišnični dejavnosti.