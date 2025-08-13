Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

St. M., STA

13. 8. 2025,
14.52

Sreda, 13. 8. 2025, 14.52

16 minut

V Franciji po invaziji meduz ponovno zagnali jedrski reaktor

St. M., STA

V francoski jedrski elektrarni Gravelines so danes ponovno zagnali enega od štirih reaktorjev, ki so jih morali v začetku tedna zapreti zaradi invazije meduz. Te so namreč zamašile črpalke za hlajenje reaktorjev. To sicer ni prvič, ko so meduze ovirale delovanje kakšne jedrske elektrarne, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Štiri reaktorje od skupno šestih so morali zaradi meduz zapreti v nedeljo in ponedeljek. Iz družbe EDF, ki upravlja jedrsko elektrarno Gravelines, so za AFP danes sporočili, da so reaktor 6 ponovno zagnali ob 7.30 po lokalnem času.

Dela še potekajo, da v prihodnjih dneh ponovno zaženejo preostale tri reaktorje. Dva reaktorja sta medtem zaprta zaradi vzdrževalnih del, poroča AFP.

V EDF so ob tem zagotovili, da incident z meduzami ni vplival na varnost objekta, tamkajšnjih zaposlenih in okolja.

Gravelines je na severu Francije in s šestimi jedrskimi reaktorji, ki proizvedejo po 900 megavatov električne energije, velja za največjo jedrsko elektrarno v zahodni Evropi.

Po poročanju AFP to sicer ni prvič, ko so delovanje omenjene jedrske elektrarne ovirale meduze, saj je do podobnega incidenta prišlo že leta 1990. Zaradi meduz pa so v preteklosti morali zapirati tudi jedrske reaktorje v ZDA ter na Švedskem in Japonskem.

Po besedah strokovnjakov so prekomerni ribolov, onesnaževanje s plastiko in podnebne spremembe ustvarili ugodne pogoje za razmnoževanje meduz, še poroča AFP.

