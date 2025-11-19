Je to genialna rešitev, ki bo Ukrajince ubranila pred ruskimi droni?

Ukrajina naj bi v nekaj tednih vzpostavila t. i. zid brezpilotnih letalnikov oziroma t. i. minsko polje dronov. Gre za francosko rešitev, ki naj bi ukrajinska mesta in kritično infrastrukturo ubranila pred roji ruskih napadalnih dronov, sposobno pa naj bi bilo tudi preprečiti napade strah vzbujajočih drsnih oziroma jadralnih bomb.

Za obrambno rešitvijo, ki je dobila imena, kot so zid brezpilotnih letalnikov, minsko polje brezpilotnih letalnikov ali zavesa brezpilotnih letalnikov, stoji podjetje Atreyd, ki ima sedež v Franciji. Omenjeni obrambni zid sestavlja več deset majhnih dronov, ki naj bi bili sposobni preprečiti ruske zračne napade, piše nemški medij Focus.

Najprej bo zid varoval pred roji dronov

Francoski projekt obrambnega zida dronov se je uvrstil v finale skupnega tekmovanja, ki sta ga organizirala Poveljstvo zavezniških sil Nata za transformacijo (ACT) in Skupni center za analizo, usposabljanje in izobraževanje Nata (JATEC).

Najprej bo zid dronov namenjen zaščiti ukrajinskih mest in kritične infrastrukture pred ruskimi napadi z brezpilotnimi letalniki. Pozneje bi se sistem lahko uporabljal tudi v bližini frontne črte za prestrezanje ruskih drsnih bomb.

Kako deluje obrambni zid dronov

Francoski obrambni zid je sestavljen iz številnih brezpilotnih letalk, opremljenih z zmogljivostmi pogleda iz prve osebe (FPV). Izstrelijo se s fiksnih platform takoj, ko radar zazna potencialno grožnjo.

Predstavitev delovanja zidu dronov:

Po poročanju ameriškega medija Business Insider nosijo baterijski droni majhne eksplozivne naboje in jih je mogoče zložiti drug na drugega ter namestiti na določeno razdaljo drug od drugega. Ko so v zraku, tvorijo nekakšno zaveso.

Zid dronov uporablja umetno inteligenco

Droni so zasnovani za ublažitev zračnih napadov z detonacijo svojih komponent v bližini prihajajočih izstrelkov. To nevtralizira grožnje.

Sistem po poročanju uporablja umetno inteligenco za prilagajanje strukture zaščitne pregrade poti leta bližajočih se nevarnih objektov. Obrambni zid dronov je zasnovan tako, da je stroškovno učinkovit: droni, ki se ne razstrelijo, se lahko vrnejo na svoje izstrelitvene platforme in se lahko pozneje spet uporabijo.

"Smo zadnja obrambna črta"

Podjetje Atreyd trdi, da lahko zid dronov deluje tudi v okoljih brez GPS-a, ker je opremljen s 3D-zemljevidom svojega območja delovanja. "Vidimo se kot zadnja obrambna črta," je za Business Insider povedal ustanovitelj podjetja, ki je želel ostati anonimen.

Strah in trepet ukrajinskih vojakov, še zlasti tistih na utrjenih obrambnih črtah, so ruske drsne oziroma jadralne bombe. Te bombe so v veliki meri prispevali k oslabitvi ukrajinskih obrambnih črt na fronti. V drugi fazi uporabe naj bi zid dronov postavili tudi blizu fronte, da bo uničeval ruske drsne bombe. Na simbolični fotografiji vidimo rusko drsno bombo FAB-1500. Foto: posnetek zaslona/Youtube

Ruske drsne bombe in brezpilotni letalniki so med največjimi grožnjami v vojni v Ukrajini. So namreč poceni, se lahko množično proizvajajo in – če zadenejo svoje cilje – povzročajo uničujočo škodo. Brezpilotni letalniki šahed na primer ponoči uničujejo ukrajinska mesta in civilno infrastrukturo.

Kako se ubraniti pred ruskimi roji dronov?

Kot je za Focus povedal nemški polkovnik Guido Schulte, lahko ruski roji dronov komunicirajo med seboj, avtonomno zapolnjujejo vrzeli in oblikujejo vzorce: "Tak roj se regenerira. To deluje s pomočjo algoritma."

"Braniti se pred takšno formacijo je težko, in sicer zaradi hitrosti reakcije in samega števila dronov. (...) Drone v zraku je običajno mogoče ciljno uničiti z laserji ali elektromagnetnimi impulzi. To deluje za pet ali deset dronov, ne pa za sto," je še dejal Schulte.