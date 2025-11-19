Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. Ž.

Sreda,
19. 11. 2025,
16.18

Osveženo pred

19 ur, 10 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue Green 4,64

Natisni članek

Natisni članek
Francija Ukrajina Rusija brezpilotni letalniki droni kamikaze droni Atreyd

Sreda, 19. 11. 2025, 16.18

19 ur, 10 minut

Je to genialna rešitev, ki bo Ukrajince ubranila pred ruskimi droni?

Avtor:
A. Ž.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue Green 4,64
Ukrajinski vojak opazuje dron | Vojna v Ukrajini je postala vojna, v kateri se je razmahnila uporaba dronov. Za Ukrajinci so zlasti nevarni ruski roji dronov, ki med drugim napadajo civilno infrastrukturo. Na simbolični fotografiji: ukrajinski vojak opazuje dron. | Foto Guliverimage

Vojna v Ukrajini je postala vojna, v kateri se je razmahnila uporaba dronov. Za Ukrajinci so zlasti nevarni ruski roji dronov, ki med drugim napadajo civilno infrastrukturo. Na simbolični fotografiji: ukrajinski vojak opazuje dron.

Foto: Guliverimage

Ukrajina naj bi v nekaj tednih vzpostavila t. i. zid brezpilotnih letalnikov oziroma t. i. minsko polje dronov. Gre za francosko rešitev, ki naj bi ukrajinska mesta in kritično infrastrukturo ubranila pred roji ruskih napadalnih dronov, sposobno pa naj bi bilo tudi preprečiti napade strah vzbujajočih drsnih oziroma jadralnih bomb.

Za obrambno rešitvijo, ki je dobila imena, kot so zid brezpilotnih letalnikov, minsko polje brezpilotnih letalnikov ali zavesa brezpilotnih letalnikov, stoji podjetje Atreyd, ki ima sedež v Franciji. Omenjeni obrambni zid sestavlja več deset majhnih dronov, ki naj bi bili sposobni preprečiti ruske zračne napade, piše nemški medij Focus.

Najprej bo zid varoval pred roji dronov

Francoski projekt obrambnega zida dronov se je uvrstil v finale skupnega tekmovanja, ki sta ga organizirala Poveljstvo zavezniških sil Nata za transformacijo (ACT) in Skupni center za analizo, usposabljanje in izobraževanje Nata (JATEC).

Ruski tank v bližini Kijeva
Novice Ukrajinski dron je priletel čisto blizu ruskega tanka. In storil to. #video

Najprej bo zid dronov namenjen zaščiti ukrajinskih mest in kritične infrastrukture pred ruskimi napadi z brezpilotnimi letalniki. Pozneje bi se sistem lahko uporabljal tudi v bližini frontne črte za prestrezanje ruskih drsnih bomb.

Kako deluje obrambni zid dronov

Francoski obrambni zid je sestavljen iz številnih brezpilotnih letalk, opremljenih z zmogljivostmi pogleda iz prve osebe (FPV). Izstrelijo se s fiksnih platform takoj, ko radar zazna potencialno grožnjo.

Predstavitev delovanja zidu dronov:

Po poročanju ameriškega medija Business Insider nosijo baterijski droni majhne eksplozivne naboje in jih je mogoče zložiti drug na drugega ter namestiti na določeno razdaljo drug od drugega. Ko so v zraku, tvorijo nekakšno zaveso.

Zid dronov uporablja umetno inteligenco

Droni so zasnovani za ublažitev zračnih napadov z detonacijo svojih komponent v bližini prihajajočih izstrelkov. To nevtralizira grožnje.

Dron Šahed
Novice Ruski človeški safari: to je strah in trepet Ukrajincev

Sistem po poročanju uporablja umetno inteligenco za prilagajanje strukture zaščitne pregrade poti leta bližajočih se nevarnih objektov. Obrambni zid dronov je zasnovan tako, da je stroškovno učinkovit: droni, ki se ne razstrelijo, se lahko vrnejo na svoje izstrelitvene platforme in se lahko pozneje spet uporabijo.

"Smo zadnja obrambna črta"

Podjetje Atreyd trdi, da lahko zid dronov deluje tudi v okoljih brez GPS-a, ker je opremljen s 3D-zemljevidom svojega območja delovanja. "Vidimo se kot zadnja obrambna črta," je za Business Insider povedal ustanovitelj podjetja, ki je želel ostati anonimen.

Strah in trepet ukrajinskih vojakov, še zlasti tistih na utrjenih obrambnih črtah, so ruske drsne oziroma jadralne bombe. Te bombe so v veliki meri prispevali k oslabitvi ukrajinskih obrambnih črt na fronti. V drugi fazi uporabe naj bi zid dronov postavili tudi blizu fronte, da bo uničeval ruske drsne bombe. Na simbolični fotografiji vidimo rusko drsno bombo FAB-1500. | Foto: posnetek zaslona/Youtube Strah in trepet ukrajinskih vojakov, še zlasti tistih na utrjenih obrambnih črtah, so ruske drsne oziroma jadralne bombe. Te bombe so v veliki meri prispevali k oslabitvi ukrajinskih obrambnih črt na fronti. V drugi fazi uporabe naj bi zid dronov postavili tudi blizu fronte, da bo uničeval ruske drsne bombe. Na simbolični fotografiji vidimo rusko drsno bombo FAB-1500. Foto: posnetek zaslona/Youtube

Ruske drsne bombe in brezpilotni letalniki so med največjimi grožnjami v vojni v Ukrajini. So namreč poceni, se lahko množično proizvajajo in – če zadenejo svoje cilje – povzročajo uničujočo škodo. Brezpilotni letalniki šahed na primer ponoči uničujejo ukrajinska mesta in civilno infrastrukturo.

Kako se ubraniti pred ruskimi roji dronov?

Kot je za Focus povedal nemški polkovnik Guido Schulte, lahko ruski roji dronov komunicirajo med seboj, avtonomno zapolnjujejo vrzeli in oblikujejo vzorce: "Tak roj se regenerira. To deluje s pomočjo algoritma."

"Braniti se pred takšno formacijo je težko, in sicer zaradi hitrosti reakcije in samega števila dronov. (...) Drone v zraku je običajno mogoče ciljno uničiti z laserji ali elektromagnetnimi impulzi. To deluje za pet ali deset dronov, ne pa za sto," je še dejal Schulte.

Skyranger
Novice Rešilna bilka za Evropo? Prihaja švicarski ubijalec dronov.
Ukrajinski vojak
Novice Ukrajinci trdijo: To ameriško orožje je zanič
Ruski obročasti dron
Novice Skrivnostni ruski dron bega Ukrajince. "Nihče ne ve, kaj je to."
Dron, brezpilotni letalnik
Novice Svarilo iz Nemčije: Prišli so ponoči in videli vse. Nato so izginili neznano kam.
Droni, brezpilotni letalniki
Novice V Belgiji opazili neznana letala in posvarili: Dogaja se nekaj velikega
Rusija Dron Uničenje Ukrajina
Novice Velika napaka vojaka, ki so jo Rusi drago plačali #video
Dron Šahed
Novice Ruski dron zadel Poljsko. Oglasil se je obrambni minister.
droni, letališče
Novice Droni tokrat nad jedrsko elektrarno v Belgiji
Kijev, Ukrajina, napad
Novice Grozljivi prizori iz Kijeva: število mrtvih narašča #video

Francija Ukrajina Rusija brezpilotni letalniki droni kamikaze droni Atreyd
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.