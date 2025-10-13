Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Matic Tomšič

Matic Tomšič

13. 10. 2025
Vojna v Ukrajini brezpilotni letalniki dron Ukrajina Rusija

Velika napaka vojaka, ki so jo Rusi drago plačali #video

Matic Tomšič

Matic Tomšič

Ruski vojak je na družbenem omrežju objavil videoposnetek sistema za oviranje ukrajinskih brezpilotnih letalnikov, natančneje motilca signala, ki bi dronom preprečil, da bi našli svoje tarče, morda bi celo strmoglavili. Le nekaj ur po tem, ko se je videoposnetek pojavil na spletu, sta vozilo, na katerem je bil nameščen ruski sistem, napadla ukrajinska drona in ga uničila.

Videoposnetek, ki ga je posnel ruski vojak, je prikazoval terensko vozilo, na katerem je bil nameščen večsmerni sistem za motnje komunikacijskih signalov, na katere se za doseganje tarč zanašajo (ukrajinski) brezpilotni letalniki.

Vladimir Putin
Novice Čas se izteka: bo Putin storil nekaj divjega? "Vsi so izredno zaskrbljeni."

Motilec signalov se je nahajal v ruski regiji Belgorod, ki leži ob meji z Ukrajino. Od frontne črte v Ukrajini je bil po navedbah medija United24 oddaljen okrog 25 kilometrov.

Kmalu po objavi videoposnetka so prileteli ukrajinski droni

Vozilo in protidronski sistem, nameščen v kesonu, so kasneje - po navedbah ukrajinskih medijev še isti dan - napadli ukrajinski brezpilotni letalniki. Videoposnetki, ki so jih razkrile ukrajinske sile, so pokazali, da sta ruski položaj, ki ga je izdal videoposnetek, napadla najmanj dva eksplozivna drona.

Uničenje sistema za motnje signalov in poltovornjaka, na katerem je bil nameščen. | Foto: Posnetek zaslona Uničenje sistema za motnje signalov in poltovornjaka, na katerem je bil nameščen. Foto: Posnetek zaslona

Po napadu je isti ruski vojak po navedbah ukrajinskih medijev objavil še en videoposnetek, ki je prikazoval uničenje sistema za motnje signala in poltovornjaka. 

Raketa Tomahawk
Novice Prizor, ki vznemirja Rusijo. Zelenski: Vidimo in slišimo, da vas je strah.
Vojna v Ukrajini brezpilotni letalniki dron Ukrajina Rusija
