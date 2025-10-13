Velika napaka vojaka, ki so jo Rusi drago plačali #video

Ruski vojak je na družbenem omrežju objavil videoposnetek sistema za oviranje ukrajinskih brezpilotnih letalnikov, natančneje motilca signala, ki bi dronom preprečil, da bi našli svoje tarče, morda bi celo strmoglavili. Le nekaj ur po tem, ko se je videoposnetek pojavil na spletu, sta vozilo, na katerem je bil nameščen ruski sistem, napadla ukrajinska drona in ga uničila.

Videoposnetek, ki ga je posnel ruski vojak, je prikazoval terensko vozilo, na katerem je bil nameščen večsmerni sistem za motnje komunikacijskih signalov, na katere se za doseganje tarč zanašajo (ukrajinski) brezpilotni letalniki.

Motilec signalov se je nahajal v ruski regiji Belgorod, ki leži ob meji z Ukrajino. Od frontne črte v Ukrajini je bil po navedbah medija United24 oddaljen okrog 25 kilometrov.

Kmalu po objavi videoposnetka so prileteli ukrajinski droni

Vozilo in protidronski sistem, nameščen v kesonu, so kasneje - po navedbah ukrajinskih medijev še isti dan - napadli ukrajinski brezpilotni letalniki. Videoposnetki, ki so jih razkrile ukrajinske sile, so pokazali, da sta ruski položaj, ki ga je izdal videoposnetek, napadla najmanj dva eksplozivna drona.

Uničenje sistema za motnje signalov in poltovornjaka, na katerem je bil nameščen. Foto: Posnetek zaslona

Po napadu je isti ruski vojak po navedbah ukrajinskih medijev objavil še en videoposnetek, ki je prikazoval uničenje sistema za motnje signala in poltovornjaka.