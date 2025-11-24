Na Kopah začetek smučarske sezone z veliko novostjo #foto

Na Kopah bodo v četrtek uradno začeli zimsko sezono 2025/2026 in letos tudi prvič omogočili nočno smuko, so sporočili iz Slovenj Gradca. Obljubljajo številna smučarska doživetja in nepozabne zimske trenutke.

Nočna smuka, ki jo na Kopah organizirajo prvič, bo 27. novembra mogoča med 18. in 21. uro, za vse obiskovalce pa bo v zahvalo za zvestobo in podporo brezplačna.

Kope tudi v letošnji sezoni ostajajo zavezane razvoju sodobnih smučarskih doživetij, krepitvi kakovosti storitev ter ustvarjanju nepozabnih zimskih trenutkov za družine, rekreativce in vse ljubitelje gorskega dogajanja, so še navedli v podjetju.

"Z uvodnim odprtjem želimo obiskovalcem ponuditi priložnost, da še pred glavno sezono preizkusijo urejene proge, uživajo v vzdušju pod žarometi in se skupaj z nami veselijo nove zimske zgodbe."

