Želite prejemati e-novice?
turizem družina rekreacija šport sneg zimska sezona smučanje Kope

Na Kopah začetek smučarske sezone z veliko novostjo #foto

Kope. Smuka. Nočna smuka. | Smučišče Kope se razteza na več kot 12 kilometrih urejenih smučarskih prog s štirimi sedežnicami in štirimi vlečnicami. | Foto www.kope.si

Smučišče Kope se razteza na več kot 12 kilometrih urejenih smučarskih prog s štirimi sedežnicami in štirimi vlečnicami.

Foto: www.kope.si

Na Kopah bodo v četrtek uradno začeli zimsko sezono 2025/2026 in letos tudi prvič omogočili nočno smuko, so sporočili iz Slovenj Gradca. Obljubljajo številna smučarska doživetja in nepozabne zimske trenutke.

Nočna smuka, ki jo na Kopah organizirajo prvič, bo 27. novembra mogoča med 18. in 21. uro, za vse obiskovalce pa bo v zahvalo za zvestobo in podporo brezplačna.

Kope tudi v letošnji sezoni ostajajo zavezane razvoju sodobnih smučarskih doživetij, krepitvi kakovosti storitev ter ustvarjanju nepozabnih zimskih trenutkov za družine, rekreativce in vse ljubitelje gorskega dogajanja, so še navedli v podjetju.

Kope. Smuka. Nočna smuka. | Foto: www.kope.si Foto: www.kope.si

"Z uvodnim odprtjem želimo obiskovalcem ponuditi priložnost, da še pred glavno sezono preizkusijo urejene proge, uživajo v vzdušju pod žarometi in se skupaj z nami veselijo nove zimske zgodbe."

Kope. Smuka. Nočna smuka. | Foto: www.kope.si Foto: www.kope.si

Kope, pozimi
turizem družina rekreacija šport sneg zimska sezona smučanje Kope
