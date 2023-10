Redne cene smučarskih vozovnic letos večinoma nad 40 evrov

Slovenska smučišča so pričela s predprodajo smučarskih vozovnic. Cene so od lani ponekod višje za nekaj evrov, večinoma je razlog v podražitvi energentov.

Mariborsko Pohorje – karte kot lani, gondola dražja

Na Mariborskem Pohorju, kjer so lani najbolj konkretno dvignili cene, letos vozovnic zaenkrat niso dražili, tako da običajna dnevna vozovnica za odrasle med tednom še naprej stane 39 evrov, otroška pa 23 evrov. Za smuko med vikendi in prazniki bodo odrasli morali odšteti 43 evrov, otroška karta pa bo stala 25 evrov. Se je pa že občutno podražil prevoz z gondolo, saj je za povratno namesto šestih treba odšteti 16, za enosmerno pa namesto štirih deset evrov.

Foto: Martin Pavčnik Nočna vozovnica za smuko v četrtek, petek in soboto zvečer je na voljo za 33 evrov, sezonska v predprodaji, ki bo trajala do konca oktobra, za odrasle stane 500, za otroke pa 285 evrov. V redni prodaji bo za sezonsko vozovnico treba odšteti 550 evrov za odrasle in 310 evrov za otroke. Vozovnica Pohorka, ki velja od ponedeljka do petka, razen med šolskimi počitnicami, stane 350, za otroke 190 evrov, v redni prodaji pa bo stala 410 evrov oz. 230 za otroke.

Rogla – tri evre dražje dnevne karte

Na Rogli so s predprodajo vozovnic začeli 1. oktobra, potekala pa bo vse do konca novembra. V tem času bo dnevno vozovnico za odrasle mogoče kupiti za 39 evrov, kar je evro manj kot lani v redni prodaji, medtem ko bodo karte v redni prodaji letos dražje, in sicer 43 evrov. Otroška vozovnica v preprodaji stane 25 evrov, po 1. decembru pa bo dražja za tri evre.

Za nočno smuko bo treba v predprodaji odšteti 24, nato pa 28 evrov, sezonska smučarska vozovnica pa je trenutno na voljo za 483 evrov, v redni prodaji bo stala 538 evrov. Do konca septembra je bila na voljo zlasti med bližnjimi prebivalci priljubljena sezonska vozovnica samo za smuko med delovnim tednom, ki je bila na voljo za 199 evrov, zdaj pa jo je mogoče kupiti za 249 evrov.

Foto: Matej Podgoršek

Tudi na Krvavcu je se je predprodaja vozovnic začela 1. oktobra. Do konca meseca je dnevno vozovnico za odrasle mogoče kupiti za 37 evrov, medtem ko otroška stane 23 evrov. To je dva evra nižja cena kot v lanski redni prodaji, medtem ko rednega cenika za zdaj še niso objavili.

Sicer pa je na Krvavcu za sezonsko vozovnico letos treba odšteti 529 evrov, za otroško sezonsko pa 329 evrov. Na voljo je tudi sezonska vozovnica, ki velja izključno med delovnimi dnevi, od 15. marca naprej pa vse dni, na voljo pa je po enotni ceni 409 evrov.

Za smučarsko vozovnico v Avstriji tudi do 75 evrov



Med Slovenci so precej priljubljena tudi smučišča v Avstriji. A bo smuka v prihajajoči zimi občutno dražja. Upravljalci smučišč so dnevne vozovnice v povprečju podražili za od sedem do deset odstotkov, ponekod celo za 12 odstotkov. Na praktično vseh največjih smučiščih bodo odrasli za vozovnico odšteli več kot 70 evrov, najgloblje bodo morali v denarnico seči v smučarski regiji Arlberg.

Na nam bližnjih večjih avstrijskokoroških smučiščih se bodo cene dnevnih vozovnic gibale med 51 in 62 evri.

Upravljalci kot razlog za podražitve skoraj soglasno navajajo veliko rast stroškov energentov in plač. Med vzroki za zvišanje cen upravljalci smučišč navajajo tudi obresti na izvedene investicije.

Tudi v Kranjski gori nekoliko dražje

V Kranjski gori začetek predprodaje smučarskih vozovnic napovedujejo sredi oktobra. Za zdaj je na spletni strani objavljen le redni cenik, po katerem bo dnevna vozovnica za odrasle stala 44 evrov, štiri več kot lani, za otroke pa 26 evrov, kar je dva evra več kot lani. Nočna vozovnica bo stala 31, za otroke pa 22 evrov.

Kope in Golte – trenutno na voljo le sezonske karte

Na Kopah so za zdaj objavili le cenik sezonskih vozovnic, ki v predprodaji do konca novembra stanejo 419, otroške pa 319 evrov, v kar pa je vštetih še deset malic. V času otvoritvenega vikenda med 1. in 3. decembrom bodo karte za 30 evrov dražje, v redni prodaji pa bodo te brez dodatnega okrepčila stale 499, otroške pa 374 evrov.

Na Golteh cenika še niso objavili, so pa konec septembra po posebnih cenah prodajali sezonske vozovnice, za katere je bilo treba odšteti 399, za tiste, ki bodo veljale le med tednom, pa 299 evrov.

Za dnevno karto za smučanje na Starem Vrhu bo treba odšteti 35 evrov.

Medtem ko na Kaninu še ni jasno, kako sploh bo z zimsko sezono, na ostalih večjih smučiščih za zdaj cen smučarskih vozovnic še niso objavili.