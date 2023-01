Po 11 letih suše krepkih 80 milijonov evrov za slovenska smučišča

Na Voglu, Krvavcu, Golteh, Rogli, na Mariborskem Pohorju, v Cerknem, na Kopah, Treh kraljih in Veliki planini se do konca leta 2023 obetajo velike novosti. Investicije v višini več kot 80 milijonov evrov bodo namenjene preoblikovanju slovenskih smučišč v gorske centre, kjer bodo obiskovalci imeli kaj početi vseh 365 dni v letu.

63,4 milijona evrov je nepovratnih sredstev iz evropskega sklada React, dodatnih 20 milijonov pa so za preoblikovanje smučišč prispevali na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Na javnem razpisu je bilo uspešnih deset slovenskih smučišč, in sicer Kope, Trije kralji, Velika planina, Voglu, Krvavec, Golte, Rogla, Kranjska Gora, Mariborsko Pohorje in Cerkno.

Kot je v pogovoru za Siol.net pojasnil Boštjan Paradiž, predsednik Združenja slovenskih žičničarjev, je treba vse projekte, ki so jih prijavili na razpis, zaključiti v letu 2023. "Uporabna dovoljenja je treba pridobiti do 10. 11. 2023. Zakaj? Predvsem, ker gre za kohezijska sredstva iz programa React, ki se v perspektivi zaključuje v letošnjem letu."

Na omenjenih smučiščih smo preverili, kam bodo vložili sredstva, ki so jih dobili na razpisu.

VOGEL

Na smučišču Vogel so bili na državnem razpisu uspešni s projektom vzpostavitve panoramsko krožno kabinske žičnice Zadnji Vogel. "Koncesijo in gradbeno dovoljenje za gradnjo krožne kabinske žičnice smo že pridobili. Konec zimske sezone bomo začeli z odstranjevanjem več desetletij stare dvosedežnice in postavitvijo nove, sodobne žičnice. Ta bo za potnike udobnejša in okolju prijaznejša, tišja, pa tudi za nekaj minut hitrejša od sedanje dvosedežnice," so nam povedali na Voglu.

Nova žičnica Zadnji Vogel bo za potnike udobnejša in okolju prijaznejša, tišja, pa tudi za nekaj minut hitrejša od sedanje dvosedežnice, pravijo na Voglu.

V kabinah s kapaciteto do deset oseb bo naprava v eni uri lahko prepeljala nekaj manj kot 1.500 smučarjev oziroma pohodnikov v poletnem času. "Posebna privlačnost nove naprave bo panoramska vožnja, ki bo potnikom omogočala uživanje v izjemnih razgledih, v kabino pa bo mogoče naložiti tudi kolo," pravijo na Voglu.

V projekt so vključeni tudi dodatni outdoor turistični produkti, s katerimi želijo na Voglu nadgraditi letno turistično sezono. Gre za visokogorsko arheološko pohodniško pot z digitaliziranimi tablami Triglavskega narodnega parka in z vizualizacijo življenja nekoč na arheološkem najdišču Dolga planja, petzvezdično doživetje – kulinarična večerja pod zvezdami z vodenim ogledom nočnega neba z zvezdogledom, gorsko kolesarsko pot Orlove glave, otroški park in disk-golf park.

Foto: Iztok Medja (www.slovenia.info)

"Vsi ti produkti so zajeti v strukturi investicije, skupaj s krožno kabinsko žičnico in pripadajočo opremo. Skupna investicijska vrednost projekta je ocenjena na 8,5 milijona evrov, na razpisu smo pridobili 6,5 milijona evrov. Rok za dokončanje investicije je sredina novembra 2023. Dela bodo odvisna od vremenskih in drugih pogojev," je za Siol.net pojasnila Aleksandra Fiorelli, direktorica skupnih služb na SKI Vogel.

Na Voglu imajo v načrtu tudi nadaljnje investicije, zamenjavo vlečnice Kratki plaz in enosedežnice Šija, prijavili pa so se tudi na razpis za sofinanciranje prenove in nadgradnje nastanitvenih kapacitet. Razmišljajo o nadomestni gradnji obstoječega hostla, ki ga želijo preurediti v štirizvezdični penzion.

KRVAVEC

Na Krvavcu so nam pojasnili, da so nepovratna sredstva države pridobili za izdelavo nove šestsedežnice Zvoh in digitalizacijo krožno kabinske žičnice, obogatili pa bodo tudi poletne outdoor aktivnosti.

Projekt mora biti zaključen do novembra 2023, kar pomeni, da bodo smučarji novo napravo lahko uporabljali v smučarski sezoni 2023/2024.

Foto: Gregor Pavšič

POHORJE:

Iz podjetje Marprom, ki upravlja s smučiščem na Mariborskem Pohorju so nam sporočili, da so za projekt Modernizacija žičniških naprav in izgradnja outdoor centra Maribor – Areh na razpisu ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo pridobili nekaj manj kot šest milijonov evrov sredstev evropskih strukturnih skladov.

Foto: Danilo Cvetnič (www.slovenia.info)

"Projekt, ki je vreden 7,5 milijona evrov, ima poudarek na razvijanju celoletne ponudbe na Pohorju. Med drugim vključuje postavitev vmesne postaje krožne kabinske žičnice, izgradnjo štirisedežnice Ruška, ureditev novih kolesarskih prog, gibalnih parkov in steze za gorske gokarte. Projekt se bo na Pohorju pričel z izgradnjo vmesne postaje krožne kabinske žičnice, za kar je bil v postopku javnega naročila že izbran izvajalec, to je podjetje Leitner. Nova štirisedežnica Ruška, ki bo nadomestila sedanjo istoimensko vlečnico, bo po načrtih na razpolago smučarjem že v prihodnji zimski sezoni, napovedujejo na Mariborskem Pohorju.

GOLTE

Na smučišču Golte so bili na razpisu uspešni s projektom, ki predvideva menjavo dveh starih žičniških naprav. "Dve štirisedežnici namesto ene dvosedežnice in vlečnice bosta poskrbeli za boljše udobje, večjo pretočnost in hitrejše odprtje vseh prog," je razlog za menjavo za Siol.net pojasnila direktorica smučišča Golte Suzana Srdić.

Posebno pozornost so na Golteh namenili tudi poletnim atrakcijam. Mednje bodo vključili petzvezdična doživetja in nove outdoor aktivnostmi, kot so zip-line coaster, adrenalinski park, otroški tematski park, šotore za opazovanje zvezd, gugalnico gigantko, korak naprej pa bodo naredili tudi na področju digitalizacije storitev.

"S projektom stremimo h kakovostnemu in trajnostnemu preoblikovanju našega centra in sledimo cilju postati celoletni gorski center, ki bo čez vse leto privabljal obiskovalce. Takoj po koncu zimske sezone bomo začeli z deli, ki so vezana na poletne aktivnosti, da bi že to poletje obiskovalcem lahko ponudili čim več raznovrstne ponudbe. Če nam uspe, bomo izvedli tudi nekaj pripravljalnih del za zamenjavo žičniških naprav. Skrajni rok za dokončanje projekta je 10. november 2023, nove žičniške naprave se bodo tako zagnale že v prihodnji zimski sezoni. Celoten projekt je ocenjen na 11 milijonov evrov," so nam sporočili iz smučišča Golte.

ROGLA:

Na področju investicij se v Uniturju trenutno osredotočajo predvsem na Park Mašinžaga, za katerega so na javnem razpisu prejeli osem milijonov evrov nepovratnih sredstev.

V Parku Mažinžaga na Rogli bo osrednje mesto namenjeno novi šestsedežnici Mašinžaga, ki bo zamenjala obstoječi vlečnici Mašinžaga I in Mašinžaga II, ki sta bili postavljeni leta 1980.

Foto: arhiv Doppelmayr "Izklopljiva šestsedežnica Mašinžaga bo z ogrevanimi sedeži in zaščitnimi kabinami primer najsodobnejše tovrstne tehnologije, s čemer bo smučarjem omogočila bistveno hitrejšo in udobnejšo izkušnjo, hkrati pa bo omogočala prevoz pohodnikov, kolesarjev s kolesi in predvsem tistih, ki se bodo spuščali po letečem toboganu ali pa po stezi za gorske trikolesnike," je za Siol.net sporočila Tina Tinta Kovačič, tiskovna predstavnica Uniturja.

Med novo dodatno ponudbo na Rogli sodi tudi Gozdni izziv, doživetje v naravi, namenjeno družinam z otroki od petega leta dalje in manjšim skupinam, ki si želijo svoj prosti čas preživeti na prostem, raziskovati naravo na inovativen način ter se zabavati z reševanjem zabavnih poučnih izzivov, ki ob zaključku prinašajo ugodnosti in zaklad.

Leteči tobogan (Flying Coaster) predstavlja atraktivno in v slovenskem prostoru ekskluzivno letno-zimsko adrenalinsko doživetje. Obiskovalci se bodo po progi, dolgi dobrih 1.200 metrov, na višini pet do osem metrov, z atraktivnimi zavoji, spuščali tudi do hitrosti 40 km/h. Foto: arhiv Doppelmayr

Na Rogli trenutno zaključujejo izbirni postopek za dobavo in montažo šestsedežnice Mašinžaga in pripravljajo administrativno podlago za čim hitrejši začetek gradbenih in drugih del po zaključeni zimski sezoni.

Projekt bo v skladu z razpisnimi pogoji zaključen do novembra 2023, novi produkti, ki izhajajo iz njega pa bodo namenjeni tako smučarjem kot tudi tistim, ki sicer ne smučajo, vendar pa so zavezani zdravemu in aktivnemu življenjskemu slogu ter aktivnostim na svežem gorskem zraku. Produkti, ki jih razvijajo v okviru projekta Park Mašinžaga – 1. faza bodo gostom in obiskovalcem Rogle na voljo skozi vse leto.

VELIKA PLANINA

Tudi na Veliki planini imajo v načrtu infrastrukturne novosti. Obstoječo dvosedežnico Šimnovec bodo zamenjali z novo šestsedežnico.

Foto: Ana Kovač

"Nakup omenjene naprave pomeni zamenjavo zastarele sedežnice, ki se ji izteka življenjska doba, z novo, sodobno, hitro in okolju bolj prijazno šestsedežnico, ohranitev obstoječega obsega turističnega obiska in dobro podlago za nadaljnji razvoj Velike planine – v smeri zelene butičnosti z višjo dodano vrednostjo. Poleg investicije v šestsedežnico imamo v načrtu še spremljajoče investicije v razširitev turistične ponudbe, kot so električna kolesa in ureditev tematskega parka za otroke," je pojasnil direktor družbe Velika planina Tomaž Štefe.

Predviden zaključek vseh aktivnosti na projektu in začetek obratovanja nove sedežnice je 10. 11. 2023, datum je vezan na obveznosti do ministrstva za pridobitev subvencije. Na razpisu ministrstva smo dobili odobreno sofinanciranje v višini dobrih sedem milijonov evrov, je še pojasnil Štefe.

CERKNO

Tudi na smučišču Cerkno imajo velike načrte. V tem letu pripravljajo posodobitev treh žičniških naprav, postavitev družinskega adrenalinskega parka, nabavo električnih koles z digitalizacijo vodenih kolesarskih poti in zanimivostmi, ki jih ponuja Cerkljansko, in pridobitev ekološkega znaka.

Foto: Jošt Gantar (www.slovenia.info)

Kot so pojasnili za Siol.net, bodo te novosti zagotovile večjo varnost na smučarskih napravah, adrenalinsko popestritev, namenjeno družinam in posameznikom ter večjo in lažjo dostopnost s kolesi po vodenih poteh in spoznavanje zanimivosti kraja ter ekološko ozaveščanje obiskovalcev.

Rok za izvedbo je skladno z razpisom do 10. 11. 2023. Obiskovalci in smučarji bodo naprave uporabljali že letos. "V lanskem razpisu imamo odobrena sredstva v višini nekaj več kot dva milijona evrov," so še sporočili s Cerkna.

KOPE

Na Kopah v tem letu načrtujejo postavitev dveh novih sedežnic, in sicer ob progah Pahernik in Kopnik, ki bosta delovali tudi poleti in bosta namenjeni pohodnikom in kolesarjem. Načrtujejo tudi postavitev nove vlečnice Velika Kopa in izgradnjo doživljajskega parka na dveh hektarjih površin. V podjetju Vabo, ki je lastnik smučišča, naložbo ocenjujejo v višini prek deset milijonov evrov.

Foto: Jošt Gantar (www.slovenia.info)

KRANJSKA GORA

Tudi na smučišču Kranjska Gora si prizadevajo uresničiti enega izmed več projektov. "Želimo si, da bi se tudi naš center lahko preoblikoval in imel ponudbo skozi celo leto. Naša investicija je zamenjava obstoječe štirisedežnice Vitranc 1 z novo kabinsko žičnico Vitranc 1. Prednost za naše uporabnike bi z zamenjavo vsekakor bila hitrejši in tudi bolj varen transport med spodnjo in zgornjo postajo naprave. Zavedamo se, da so časovni roki glede gradnje izredno kratki, vendar vam v tem trenutku žal niti ne morem posredovati podrobnega plana, ker še vedno potekajo določena načrtovanja in dogovori glede same izvedbe investicije," je za Siol.net načrte v Kranjski Gori pojasnila Irena Golc iz RTC žičnic Kranjska Gora.

Foto: Jošt Gantar (www.slovenia.info)

TRIJE KRALJI

Tudi na smučišču Trije kralji na Pohorju se pospešeno pripravljajo na pomembno infrastrukturno novost. Do konca tega leta bodo namreč postavili štirisedežnico z imenom Veliki vrh. Gradbeno dovoljenje so pridobili pred dnevi.

Preberite še: