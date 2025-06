Javni prevoz v dolino Vrata že ob štirih zjutraj

V zadnjih letih se je zaradi naglega porasta turizma, še posebej v Julijskih Alpah, močno povečal obisk območja Triglavskega narodnega parka. S tem so se okrepile obremenitve naravnega okolja. Občina Kranjska Gora tako organizira brezplačen javni prevoz v dolino Vrata, uvaja pa tudi posebno krožno linijo električnega kombija, ki bo obiskovalce vozil do slapa Peričnik.

Foto: Ana Kovač Občina Kranjska Gora obiskovalce obvešča, da je parkiranje zunaj urejenih parkirnih mest v Vratih prepovedano — to velja za parkiranje v naravi, ob cesti ali na drugih neoznačenih površinah. Parkiranje je dovoljeno izključno na označenih parkirnih površinah. Enaka prepoved velja tudi za širše območje pri slapu Peričnik. Znotraj Vrat (za zapornico) celodnevno parkiranje stane 20 evrov.

Priporočajo, da uporabite javni avtobus, ki iz Mojstrane do Aljaževega doma v Vratih vozi vsak dan od 14. junija do 15. septembra. Julija in avgusta bo odhodov še nekaj več kot zdaj junija in nato septembra. Dobra novica je, da je prvi odhod ob "planinski" 4. uri, naslednji ob 5. uri in tako naprej (vozni red najdete tukaj). Parkiranje v Mojstrani sicer stane deset evrov, vožnja z avtobusom pa je brezplačna. Za primerjavo s prometnim režimom P + R v Bohinju: prvi avtobus za Staro Fužino in planino Blato pelje šele ob 5.30 (pet evrov parkiranje in dva evra vozovnica), iz Bohinjske Bistrice pa še pozneje. Parkiranje ob jezeru ali v Stari Fužini stane tri evre na uro, najvišje dneve tarife pa ne poznajo, tako da lahko plačate tudi več kot 40 evrov.

Kranjskogorci so letos uvedli še krožno linijo električnega kombija, ki bo obiskovalce vozila do slapa Peričnik. Od 25. junija do 31. avgusta bo ta na voljo vsak dan med 9. in 16. uro. Ne bo imel voznega reda, vstopna točka pa je pred Slovenskim planinskim muzejem.

Logarska dolina Foto: Matej Podgoršek Z javnim prevozom v gore vabijo tudi občine v Kamniško-Savinjskih Alpah. Komendo, Cerklje, Preddvor, Jezersko, Solčavo, Logarsko dolino, Luče in Kamnik so povezali z električnim kombijem Hop On – Hop Off. Prevoz je na voljo dvakrat dnevno, z odhodom dopoldne in povratkom popoldne, vsak dan med 21. junijem in 14. septembrom. Vozovnico je treba rezervirati vsaj dan prej, vozne rede pa so objavili tukaj

Triglavski narodni park je obvestil, da so bile za razbremenjevanje Pokljuke z motornim prometom sprejete nove usklajene rešitve na gozdnih cestah. Na spremenjen prometni režim opozarjajo prometni znaki in table. Na gozdni cesti Srednja vas–Uskovnica in na gozdni cesti Spodnji Goreljek–Praprotnica je v času med 15. junijem in 15. oktobrom prepovedan motorni promet, razen za izjeme.