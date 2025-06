Oskrbniki Kamniške koče so delili zgodbo in vprašanja, ki jim jih v njihovi koči zastavljajo pohodniki in planinci. Ti jih namreč pogosto sprašujejo, zakaj iz njihovih pip v koči priteče malo vode in ali imajo na pipi vedno tako slab pritisk. Prav zato so se na svoji strani na Facebooku odločili napisati pojasnilo, zakaj je tako in zakaj voda v planinah velja za luksuzno dobrino.

"Ali je vedno tako slab pritisk na pipi?" "Zakaj tako malo vode teče ven?" "Ali varčujete ali kaj?" To je samo nekaj od pogostih vprašanj, povezanih z njihovimi pipami v kopalnici, ki jih nekateri planinci, ki obiščejo Kamniško kočo, (pre)pogosto naslovijo na oskrbnike koče.

"Voda, ki priteče iz pipe v naši koči, ni neka luksuzna dolinska zadeva iz neskončnih cevovodov"

"Tole vprašanje smo letos slišali že dvakrat (v resnici še večkrat, ampak kdo šteje), naj razložimo – ker zagotovo še kdo tiho razmišlja isto. Ja, šparamo. In to čisto zares. Voda, ki priteče iz pipe v naši koči, ni neka luksuzna dolinska zadeva iz neskončnih cevovodov. Pri nas gre za deževnico. Streha + žleb + cevi = zalogovnik. In iz tega zalogovnika potem črpamo vodo, da lahko odprete pipo in si umijete roke. Fino, ane?" so zapisali oskrbniki Kamniške koče, ki leži pod grebenom Kamniškega sedla na precej samotnem območju.

Varčevanje z vodo je njihov vsakdan

V nadaljevanju pojasnila so zapisali tudi, zakaj iz njihovih pip teče tako slaboten curek. "Ker ne vemo, koliko dežja bo padlo. In ker smo že nekaj sezon doživeli 'sušne krize', šparamo. Tudi kadar imamo poln zalogovnik, ker ... no, ker smo pametni. Šparanje je naš vsakdan. Če bi vodo delili po občutku, bi bilo vse skupaj hitro 'šlus'. Mimogrede – imamo celo tuše! In včasih iz njih teče topla voda! Ampak spet – ne preveč naenkrat, ker nismo toplice. Še vedno smo koča v hribih," so zapisali na Facebooku.

Oskrbniki koče: Ko si enkrat odvisen od dežja, začneš vodo res ceniti

Kot so razočarani dodali, pogosto naletijo tudi na pipo, iz katere voda teče v prazno, ker jo je nekdo izmed uporabnikov pozabil zapreti. "Uf. To nas kar malo zaboli. Vsak dan si želimo, da bi ljudje znali šparati vodo tako, kot jo mi – z mislijo na vsak dež, ki šele pride. Ko si enkrat odvisen od dežja, začneš vodo res ceniti. Ker veš, da ni samoumevna kot tam spodaj v dolini. Zato ta 'zen' pritisk na pipi – ni pokvarjeno, ni zarostano, ni 'low budget', ampak preprosto ekološko. Pa še en mali trening potrpežljivosti, kar je v hribih vedno dobrodošlo," so oskrbniki priljubljene Kamniške koče sklenili svoj zapis in se zahvalili, ker jih ljudje razumejo in po svojih močeh varčujejo z njimi.

Celoten zapis si lahko preberete v spodnji objavi:

Njihovo obrazložitev so podprli številni komentatorji in ljubitelji planin. "Razvajenci naj ostanejo doma v svoji luksuzni kopalnici. Največkrat so glasni prav tisti, ki doma še zdaleč nimajo urejeno tako, kot je v tej koči," je zapisala ena izmed komentatork.

Druga pa je malce ogorčena zapisala: "To je koča v gorah, na strehi sveta, od kod naj bi potem pritekla voda? Smo že doživeli, ko je na Krnu ena mestna gospa vprašala, zakaj ni tekoče vode ... Halo, taki nimajo kaj delat v gorah! Pika! Pa poklon tistim, ki se trudite in skrbite za koče."

Oglejte si še: