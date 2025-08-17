Pohodnik na Kofcah izgubil zavest in kljub oživljanju umrl

Hrvaškemu 57-letnemu pohodniku je v soboto popoldne med hojo proti Velikemu vrhu postalo slabo. Ko se je usedel je izgubil zavest, kljub oživljanju mimoidočih in reševalcev pa je žal umrl.

V soboto okoli 13.45 je posadka za reševanje v gorah poletela proti Velikemu vrhu, kjer je postalo slabo 57-letnemu hrvaškemu pohodniku. Po do sedaj zbranih obvestilih je pohodnik do koče na Kofcah prišel skupaj z družino. Med hojo proti Velikemu vrhu mu je postalo slabo, nakar se je usedel in izgubil zavest.

S temeljnimi postopki oživljanja so začeli mimoidoči, nadaljeval pa zdravnik helikopterske posadke gorskih reševalcev, a je pohodnik po dalj trajajoči reanimaciji na kraju umrl. S helikopterjem so ga prepeljali v dolino, kjer so postopek prevzeli tržiški policisti. Okoliščine kažejo, da je smrt posledica zdravstvenega stanja, so sporočili s kranjske policijske uprave.