Katrin sklad za otroke z rakom

Zgodbe otrok, ki so premagali raka: rak z zadnjo kemoterapijo ne izgine

Na fotografiji so Mija Sušnik, Luka Omerzu, Jan Fonda in Pika Bebar.

Foto: Gordana Fonda

Na fotografiji so Mija Sušnik, Luka Omerzu, Jan Fonda in Pika Bebar.

Foto: Gordana Fonda

Vsako leto v Sloveniji za rakom zboli približno 80 otrok, mlajših od 18 let. Med njimi je bila tudi 13-letna Mija Sušnik, ki je levkemijo prebolela pri sedmih letih, danes pa že tri leta živi brez zdravil. Mija je ena izmed štipendistov Katrinega sklada za mlade z izkušnjo raka, ki ga je ustanovil Inštitut Zlata pentljica. Da bi tem otrokom in mladostnikom zagotovili več razumevanja in podpore, ne le med zdravljenjem, temveč tudi po njem, v Inštitutu pripravljajo vseslovensko kampanjo ozaveščanja. Sporočilo letošnje akcije je Premagali smo raka, ZMOREMO!.

Še pred začetkom septembra, ki je mednarodni mesec ozaveščanja o otroškem raku, bo po vsej Sloveniji postavljenih 80 plakatov, ki bodo simbolično predstavljali vsakega izmed otrok, ki je ali bo letos prejel diagnozo raka. Poleg Mije so na tem plakatu še Luka, Jan in Pika, ki so prav tako kot ona herojsko premagali raka.

"Rak z zadnjo kemoterapijo ne izgine"

Kot pravijo v Inštitutu Zlata pentljica, želijo s kampanjo Premagali smo raka, ZMOREMO! doseči, da bodo mladi, ki so preboleli raka ali ga še prebolevajo, v družbo sprejeti in vključeni tako kot njihovi vrstniki. "Ključno je, da jih ne obravnavamo kot nekoga, ki ne zmore, ampak kot nekoga, ki zmore in si predvsem želi," poudarjajo v Inštitutu. 

Sporočilo letošnje akcije je Rak z zadnjo kemoterapijo ne izgine. Otroci in mladostniki, ki so bolezen uspešno preboleli, se pogosto srečujejo z dolgotrajnimi izzivi, spremembami zunanjega videza, družbeno izolacijo, pomanjkanjem samozavesti in težavami pri vključevanju v vsakdanje življenje. V Inštitutu Zlata pentljica zato opozarjajo, da njihova "nevidnost" pogosto nastopi že ob postavitvi diagnoze in se nadaljuje še dolgo po končanem zdravljenju. "Ti nevidni boji zahtevajo podporo, razumevanje in predvsem odprtost okolice," poudarijo v Inštitutu. 

Katrca nekdanjega predsednika za Katrin sklad

Zaradi teh izzivov je Inštitut Zlata pentljica ustanovil Katrin sklad, štipendijski sklad za mlade z izkušnjo raka. Ustanovljen je bil z izkupičkom prodaje legendarne katrce nekdanjega predsednika države Boruta Pahorja. Kasneje so bratje Fratar katrco podarili za novo dražbo, pri kateri je bil izkupiček ponovno namenjen skladu. Katrin sklad tako omogoča štipendije, mentorstva in podporo pri nadaljnjem izobraževanju ter osebni rasti obolelih za rakom.

Na letošnjem plakatu akcije Premagali smo raka, ZMOREMO! so štirje štipendisti Katrinega sklada, vsak s svojo diagnozo, zgodbo in osebnimi cilji.

O inštitutu Zlata pentljica

Inštitut Zlata pentljica sta ustanovila zakonca Valerija in Ivo Čarman na pobudo mladih, ki so prestali zdravljenje raka in želeli aktivno sodelovati pri ozaveščanju. Glavni akterji dejavnosti Inštituta so otroci in mladostniki z izkušnjo raka, ki s svojo energijo, predlogi in pogumom oblikujejo programe, spreminjajo družbo in gradijo mostove do boljšega razumevanja.

Inštitut deluje neprofitno in prostovoljsko ter je v celoti odvisen od donacij. Vsako leto s kampanjami, dogodki in sodelovanjem z različnimi akterji opozarja na izzive, ki jih bolezen prinese, a še pomembneje: na moč, pogum in potencial mladih, ki se z njo soočijo.
 
Nina Wabra Jakič
Katrin sklad Zlata pentlja otroški rak
