Razgledi, zasebnost, velike terase: spoznajte novi standard bivanja v Ljubljani

Bežigrajska petka, prestižna soseska petih vila blokov je projekt, ki s premišljeno zasnovo postavlja nove standarde urbanega bivanja. Umeščena med mestnim udobjem in bližino narave, ponuja prostorna tri- in štirisobna stanovanja z razgledi, ki jemljejo dih. Skrbno zasnovane zunanje površine, zasebne terase, atriji in lože stanovalcem omogočajo kakovosten stik z naravo in udobno bivanje tudi na prostem.

"Naš cilj je bil od začetka ustvariti ustvariti projekt, kjer je kakovost bivanja temelj. Ustvarili smo sosesko z več prostora, več svetlobe in več zunanjega udobja. Tlorisi, razgledi in zasebnost tu niso naključje, temveč načrtovana prednost," poudarja Andrej Ramovž, investitor in domačin, ki je na tej mikrolokaciji tudi odraščal. Ramovž doda, da gradnja teče brez odstopanj in da bodo stanovalci kmalu dobili domove, ki bodo resnično povezali mesto z naravo.

Foto: SINDROM D.O.O.

Zasebne terase, velike do 25 kvadratnih metrov, in razgledi na obe strani neba

Bežigrajska petka stanovalcem ponuja izjemno redko priložnost: stanovanja v zgornjih nadstropjih imajo razgled tako proti vzhodu kot tudi zahodu, kar pomeni obilico naravne svetlobe od jutra do večera. Ta se prek leseno-aluminijastih oken znamke Marles preliva v prostorne tri- in štirisobne enote, zasnovane z mislijo na sodobno družino, ki ceni premišljeno razporeditev prostorov in občutek odprtosti. Tlorisi so oblikovani do zadnje podrobnosti in ustvarjajo pretočno, zračno in svetlo bivalno okolje.

V Bežigrajski petki še posebej izstopajo terase. Saj se stanovanja v terasnem nivoju ponašajo z izjemno prostornimi terasami, velikimi od približno 25 m² do 55 m², ki nudijo obilo prostora za sprostitev, druženje in uživanje na prostem. Tako so pripravljene za postavitev letnih kuhinj, bioklimatskih pergol ali masažnih kadi. V pritličju pa so zasnovani intimni atriji, velikosti med 27 m² in 37 m², ki stanovalcem zagotavljajo dodatno zasebnost ter občutek bivanja v hiši z lastnim vrtom.

Le 96 stanovanj za večjo kakovost bivanja

Medtem ko večina urbanih projektov stremi k maksimizaciji kapacitete, Bežigrajska petka izstopa z jasnim vodilom: manj, a bolj kakovostno. Skupno bo v soseski le 96 stanovanj, kar pomeni skoraj 30 odstotkov manj, kot bi jih bilo na dani parceli mogoče. Večina blokov ima le dve stanovanji na etažo, dostop do njih pa zagotavljajo dvigala, ki služijo največ sedmim enotam.

Soseska bo z dostopom, ki bo omogočen le stanovalcem, zagotavljala popolno varnost in intimnost.

Foto: arhiv ponudnika

Domači strokovnjaki združeni v ustvarjanje mestne oaze

Arhitekturno zasnovo podpisuje priznani biro Počivašek–Petranovič, ki je sledil jasni viziji: ustvariti stanovanja, kjer vsak detajl služi bivanju in udobju. Svetloba v prostore vstopa skozi trislojna pasivna okna Marles Supreme Selection, lože so opremljene z rolo senčili Roltek, toplino pa zagotavlja talno gretje pod hrastovim parketom.

Za svežino zraka skrbi rekuperacijski sistem, ki dopolnjuje klimatske naprave Mitsubishi. Vhodna vrata so protivlomna za še večjo varnost in brezskrbnost. Tako notranjost kot zunanjost sta načrtovani za dolgoročno uporabo brez kompromisov.

Trajnostna zasnova z mislijo na prihodnost

Soseska je priklopljena na vročevod, energetske rešitve pa omogočajo visoko učinkovitost in optimalno rabo energije. Stanovanja bodo pridobila certifikat enega najvišjih energetskih razredov, kar pomeni manjši ogljični odtis in nižje obratovalne stroške.

Tudi zunanja ureditev sledi misli na trajnost: zelene površine bodo dostopne le stanovalcem, opremljene s samodejnim namakalnim sistemom in zasajene z rastlinjem, izbranim za optimalno rabo prostora in vode.

Soseska ni na poplavnem območju, do vselitve pa bo izvedena tudi rekonstrukcija okoliških cest. Foto: SINDROM D.O.O.

Lokacija, ki ponuja vse

Do središča Ljubljane se boste s kolesom pripeljali v desetih minutah, obvoznica je oddaljena manj kot kilometer, Letališče Jožeta Pučnika pa le 28 kilometrov. V bližini so trgovine, banka, lekarna, pošta, vrtec ter dve osnovni šoli – mednarodna Danile Kumar in osnovna šola Montessori. Manj kot dva kilometra stran je še British International School of Ljubljana.

Pametna naložba, ki je prepričala tudi znanega Slovenca

Zaradi premišljene zasnove, odlične lokacije in visoke kakovosti izvedbe je projekt pritegnil tudi vrhunskega košarkarja Zorana Dragića, ki se je Bežigrajski petki pridružil kot soinvestitor. "Ko prepoznaš projekt, ki ima dolgoročno vrednost, je odločitev preprosta," pravi.

Da gre za lokacijo z nadpovprečno rastjo vrednosti, potrjujejo tudi podatki Gurs: v zadnjem letu so se cene stanovanj na tem območju zvišale za 14,5 odstotka, v primerjavi z letom 2020 pa celo za 54,3 odstotka. To je več, kot znaša povprečje za celotno Ljubljano.

Foto: arhiv ponudnika

Poslovni prostori z ločenim vhodom, primerni tudi za zdravstvene dejavnosti

V okviru objekta E5 so tudi sodobni poslovni prostori, namenjeni tišjim dejavnostim, kot so zdravstvene in svetovalne storitve. Ločen vhod z zunanje, severne strani zagotavlja popolno zasebnost stanovalcem in nemoten dostop uporabnikom poslovnih prostorov.

Skupaj je na voljo 860 kvadratnih metrov, ki jih je mogoče fleksibilno razdeliti na od štiri do osem enot. Podzemna garaža zagotavlja nadstandardno število parkirnih mest, kar pomeni udoben dostop tako za zaposlene kot obiskovalce.