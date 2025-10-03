Turisti, ki obiščejo Hrvaško, so pogosto navdušeni nad naravnimi lepotami in bogato kulturno dediščino. A kot vsaka turistična destinacija tudi Hrvaška ni brez kritik, eden izmed obiskovalcev je na Redditu delil svojo izkušnjo z zamudami prevoznih sredstev.

Turist je bil na Hrvaškem deset dni, večino časa je preživel na otokih, obiskal pa je tudi Split, Plitviška jezera in Zagreb. "Edino negativno izkušnjo smo imeli z zamudami vseh vrst prevoza, ki smo jih uporabili, bodisi pri odhodu bodisi prihodu na cilj. Naš let iz Pariza v Dubrovnik je zamujal tri ure, avtobus iz Splita za Plitviška jezera je prispel z od 15- do 20-minutno zamudo, avtobus za Zagreb je zamujal 20 minut ob odhodu in 30 minut ob prihodu. Vlak iz Zagreba v Ljubljano, ki je bil oglaševan kot ekspresni, pa je zamujal celo uro," je opisal.

Dodal je, da so se drugje, na primer v hotelu, zamudam izognili: zajtrk je bil pripravljen pravočasno, tudi ko so morali zgodaj odpotovati, piše Večernji list.

Različna mnenja turistov

Odzivi drugih uporabnikov Reddita so bili mešani. Nekateri so potrdili, da so zamude pogoste, drugi pa so izpostavili, da sami niso imeli težav. "Najverjetneje je bilo naključje, da so tvoji prevozi zamujali. Ravno smo zapustili Hrvaško po dvotedenskem obisku. Leti in trajekti so bili pravočasni, tudi vožnja z avtobusom od Splita do Plitvic in nazaj je potekala brez težav," je zapisal eden izmed komentatorjev.

Turistična izkušnja kljub zamudam ostaja pozitivna

Čeprav so zamude lahko neprijetne, turist ne skriva, da je bil njegov obisk Hrvaške prijeten. Pohvalil je naravne lepote, kulturno dediščino in prijaznost lokalnega prebivalstva. Njegovo vprašanje o tem, ali so zamude "stvar kulture", pa je sprožilo zanimivo razpravo med obiskovalci in domačini.