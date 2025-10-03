Tragična nesreča pri Senju: policist tvegal življenje, da bi rešil žrtve

V četrtek smo poročali o tragični nesreči na hrvaški državni cesti D8 v Bunici blizu Senja, v kateri so umrle štiri osebe. Voznik osebnega avtomobila je v blagem levem ovinku izgubil nadzor nad vozilom. Vozilo je zavilo desno, trčilo v zaščitna kamnita stebra, nadaljevalo vožnjo zunaj vozišča, nato pa zgrmelo v 70 metrov globoko brezno, od tam pa v morje. Neimenovani senjski policist je po besedah očividcev skočil v morje in poskušal rešiti žrtve iz avtomobila, pri čemer je tvegal lastno življenje.

Po navedbah policije se je nesreča zgodila v četrtek popoldne, ko je neznani voznik osebnega avtomobila z zagrebškimi registrskimi tablicami vozil z Reke proti Senju in na blagem ovinku izgubil nadzor nad vozilom.

Na kraju nesreče sta umrla dva moška in dve ženski. Njihova trupla so iz morja izvlekli člani Hrvaške gorske reševalne službe postaje Gospić, ki so ju prepeljali na Inštitut za sodno medicino na Reki na obdukcijo in identifikacijo, poroča spletni portal Index.hr.

Vodja postaje Gospić Hrvaške gorske reševalne službe Dario Cindrić, je povedal: "Okoli 17. ure nas je Operativno-komunikacijski center ministrstva za notranje zadeve obvestil, da je na območju Senja v morju pristalo zasebno vozilo in da je ena oseba priplavala na površje. Štirje reševalci in dva potapljača smo se odpravili proti Senju, kjer nas je čakal čoln Policijske uprave Lika-Senj. Med potopom smo ugotovili, da so v vozilu še tri osebe, ki smo jih potegnili na policijski čoln."

Policist skočil v morje, da bi pomagal žrtvam

Policist s postaje Senj je po besedah očividca tvegal lastno življenje, ko je poskušal rešiti žrtve iz avtomobila, so za spletni portal Index potrdili na policijski upravi Lika-Senj.

"Rad bi pohvalil policista, ki je včeraj v Senju po grozljivi prometni nesreči skočil z velike višine v morje in se večkrat poskušal potopiti do avtomobila, da bi rešil ponesrečence. Nizke temperature, mrzlo morje in dejstvo, da je bil sam v nevarnosti zaradi tokov in valov, ga niso odvrnili od poskusa reševanja življenj," je očividec opisal podvig mladega policista.

Žrtev, dodaja, ni bilo mogoče rešiti, ker se je vozilo potopilo na veliko globino, a meni, da bi morali pisati o policistu, ki je tvegal, da bi rešil življenja ljudi, in ga pohvaliti".

Policijska uprava Lika-Senj potrdila, da gre za policista iz Senja, ki je v več potopih res poskušal rešiti žrtve, a da o tem noče javno govoriti.

Na kraju dogodka so posredovali policija, reševalci in mrliški oglednik, reševanje pa je bilo končano do večera. Policija je potrdila, da je preiskava na kraju dogodka končana, vendar poteka nadaljnja kriminalistična preiskava za ugotavljanje vseh okoliščin nesreče in identitete pokojnikov.

Po neuradnih informacijah je bil avtomobil najet na zagrebškem letališču Franja Tuđmana, kar kaže na to, da so bili pokojniki tuji državljani. Uradna potrditev se pričakuje po identifikaciji na Reki.