Groza na gori: zaradi fotografije zgrmel 200 metrov v globino #video

Na vrhu Name v Sečuanu je zaradi banalnega dogodka tragično umrl 31-letni alpinist. Da bi posnel fotografijo, je odvezal varnostno vrv, nato pa mu je zdrsnilo. Odneslo ga je 200 metrov v globino po ledenem pobočju.

Posnetek incidenta 31-letnega alpinista je hitro postal viralen, tragičen dogodek pa se je zgodil zaradi fotografiranja na gori Nama v Sečuanu na Kitajskem.

Blizu prepada naj bi si moški odvezal varnostno vrv, nato pa mu je ob želji po fotografiranju zdrsnilo in njegovi spremljevalci so lahko le nemočno opazovali, kako drsi po strmem pobočju.

Eden od članov odprave je dogodek posnel, videoposnetek pa se je razširil po internetu.

Z višino 5588 metrov je vrh Nama tehnično gledano podvrh gore Gongga, ki kljub nevarnostim privablja številne plezalce, še piše The Economic Times.