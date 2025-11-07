Kitajska v mornarico vključila tretjo letalonosilko

Kitajska je v sredo v pristanišču v južni otoški provinci Hainan slovesno predstavila tretjo letalonosilko, današnje poročanje kitajskih državnih medijev povzemajo tuje tiskovne agencije. Gre za pomemben mejnik v prizadevanjih predsednika Xi Jinpinga, da bi moderniziral kitajsko vojsko.

Predaje letalonosilke Fujian kitajski mornarici so se udeležili Xi in drugi najvišji uradniki vladajoče kitajske komunistične partije.

Peking je v zadnjih letih za obrambo namenil milijarde dolarjev. Čeprav vztraja, da so njegovi cilji miroljubni, vlaganje Kitajske v obrambo vznemirja nekatere države v regiji.

Kitajska še posebej krepi mornarico, saj si prizadeva povečati svoj vpliv v Pacifiku in izzvati regionalno zavezništvo pod vodstvom ZDA, ki trenutno razpolagajo z 11 letalonosilkami.

Napredni vzletni sistemi

Po navedbah analitikov se letalonosilka Fujian ponaša z naprednimi vzletnimi sistemi, ki kitajskim letalskim silam omogočajo uporabo reaktivnih letal z večjim tovorom in več goriva, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Letalonosilka je bila sicer že večkrat v središču pozornosti, čeprav je šele ta teden uradno začela delovati. Kitajska mornarica je septembra sporočila, da je z njo v okviru rutinske plovbe prečkala občutljivo Tajvansko ožino, kar so nekateri poznavalci označili za demonstracijo moči in jasen signal potencialnim nasprotnikom.