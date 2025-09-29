Huda prometna nesreča: 28-letni voznik v bolnišnici podlegel poškodbam

Danes ponoči se je v naselju Velike Malence zgodila prometna nesreča, v kateri se je 28-letni voznik hudo poškodoval. S Policijske uprave Novo mesto so sporočili, da je moški v bolnišnici podlegel poškodbam.

Nekaj pred 3.00 ponoči so novomeške policiste obvestili o hudi prometni nesreči v naselju Velike Malence. Na kraju so interventne službe vozniku in potniku nudile prvo pomoč, nato so ju odpeljali v Splošno bolnišnico Brežice. 28-letni voznik se je hudo poškodoval, potnik pa lažje.

Policisti so opravili ogled kraja prometne nesreče in ugotovili, da je 28-letni voznik osebnega avtomobila znamke Kia zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in se z vozilom večkrat prevrnil. Vozilo je po prevračanju obstalo pod nadstreškom bližnje stanovanjske hiše.

Okoli 12.30 so novomeške policiste obvestili, da je 28-letni povzročitelj prometne nesreče zaradi poškodb v bolnišnici umrl.

