Na Jesenicah se je v petkovih večernih urah zgodila prometna nesreča, ki jo je povzročil 32-letni voznik pod vplivom alkohola.

Policisti so ugotovili, da je 32-letnik vozil z več kot tremi promili alkohola v krvi. Med nevarno vožnjo je prehiteval gasilsko vozilo na nujni vožnji, zapeljal skozi rdečo luč, vijugal po cesti in trčil v osebni avtomobil. Voznik tega osebnega vozila se je pred trkom ustavil na avtobusnem postajališču, a nesreče ni mogel preprečiti, so sporočili s Policijske uprave (PU) Kranj.

Oba voznika sta bila v nesreči lažje telesno poškodovana in odpeljana v bolnišnico. Policija vodi postopek zoper 32-letnika zaradi suma storitve kaznivega dejanja zoper varnost javnega prometa.

Alkohol in volan ne sodita skupaj

Dogodek na Jesenicah znova opozarja, kako nevarna je vožnja pod vplivom alkohola. Voznik je s svojim ravnanjem ogrožal ne le sebe, temveč tudi nedolžne udeležence cestnega prometa. V nesreči je bil telesno poškodovan nedolžen voznik, ki se je zgolj želel varno vključiti v promet, opozarjajo policisti.

Policisti in prometni strokovnjaki poudarjajo, da nobena kazen ni vredna človeškega življenja. Alkohol bistveno zmanjša sposobnost voznika za varno vožnjo, podaljša reakcijski čas in poveča tveganje za nesrečo, poudarjajo na PU Kranj.

Vozite odgovorno

Prometna pravila in odgovorno ravnanje v prometu niso namenjeni omejevanju, temveč varnosti vseh. Taki primeri so skrajno neodgovorni in opozorilo, da alkohol in volan nikoli ne sodita skupaj.