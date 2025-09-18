Slovenskemu podjetniku so na zagrebškem okrožnem sodišču prisodili tri leta in pol zaporne kazni, potem ko je priznal krivdo za predrzno vožnjo z 2,37 promila alkohola v krvi in povzročitev smrti 44-letnega filipinskega državljana. "Običajno ne pijem. Napačno sem presodil, ali lahko sedem za volan," je na sodišču dejal 41-letni Slovenec David S.

Nesreča, v kateri je umrl filipinski državljan, se je zgodila 28. septembra okoli 18. ure v naselju Dubrovčan v občini Veliko Trgovišće. David je z 20 let starim mercedesom vozil po regionalni cesti, močno pijan pa ni ohranjal varnostne razdalje in ni pravočasno opazil skupine štirih pešcev, delavcev s Filipinov, ki so hodili drug za drugim.

Ko je pripeljal v levi ovinek, je najprej zadel drugega pešca v koloni, nato še prvega, 44-letnega Filipinca, ki je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče. Z avtomobila je odtrgalo ohišje z desnim vzvratnim ogledalom, ki so ga našli na kraju nesreče, nadzorne kamere avtocentra nedaleč stran pa so posnele temnomoder karavan in čevlje, ki jih je nekdo vrgel na dvorišče nekega podjetja. Direktor tega podjetja je posumil, da bi to lahko bil avto Davida S., zato ga je takoj poklical in vprašal, ali je z njim in avtom vse v redu.

David S. mu je povedal, da je vse v redu in da ni v bližini. Znanec iz avtocentra mu je nato sporočil, da bo policiji posredoval svojo številko, da bo lahko stopila v stik z njim. David se je kmalu s svojim poškodovanim mercedesom pojavil na kraju nesreče. Preiskava je pokazala, da je imel v krvi 2,53 grama alkohola na liter izdihanega zraka, namesto da bi se ob trku ustavil in pomagal, pa je vožnjo nadaljeval in pobegnil s kraja dogodka.

"Običajno ne pijem"

V svojem zagovoru se je David spomnil tistega usodnega dne in povedal, da so imeli v podjetju, katerega direktor je, dan odprtih vrat.

"Povabili smo vse poslovne partnerje in se družili. Običajno ne pijem, ampak takrat sem spil malo preveč. Napačno sem presodil, da lahko sedem za volan in da se mi na poti domov ne bo nič zgodilo. Žal mi je. Želim si, da bi lahko zavrtel čas nazaj. Počutim se krivega. Od takrat nisem več vozil, ker so mi odvzeli vozniško dovoljenje, in tudi ne bi zmogel, saj psihično nisem v redu. Moje življenje se je spremenilo v sekundi," je povedal na sodišču.

Zaporna kazen

Dva meseca, ki jih je preživel v preiskovalnem priporu, mu bodo všteli v dosojena tri leta in pol zapora. Sodišče mu je izreklo tudi triletno prepoved vožnje motornega vozila kategorije B in naložilo plačilo 3.015 evrov sodnih stroškov.