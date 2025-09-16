V enem od podjetij na območju ljubljanskih Most se je v ponedeljek zgodila nesreča pri delu, v kateri je umrl 59-letni moški.

Po prvih podatkih je pri menjavi olja na vozilu prišlo do tlačne eksplozije posode za olje, kovinski deli pa so tako hudo poškodovali delavca, da je na kraju umrl, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Policisti so opravili ogled in nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo, so še zapisali.