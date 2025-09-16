Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R.

Torek,
16. 9. 2025,
8.39

1 ura, 6 minut

V delovni nesreči v ljubljanskih Mostah umrl 59-letni delavec

Na. R.

Foto STA

Foto: STA

V enem od podjetij na območju ljubljanskih Most se je v ponedeljek zgodila nesreča pri delu, v kateri je umrl 59-letni moški.

Po prvih podatkih je pri menjavi olja na vozilu prišlo do tlačne eksplozije posode za olje, kovinski deli pa so tako hudo poškodovali delavca, da je na kraju umrl, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Policisti so opravili ogled in nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo, so še zapisali.

