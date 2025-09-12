Slovenske ceste vzele življenje 72-letnega voznika, cesta je zaprta

V prometni nesreči v Rimskih Toplicah, ki se je zgodila nekaj pred 11. uro, je umrl 72-letni voznik osebnega vozila, so sporočili s celjske policijske uprave. Cesta v križišču za Hrastnik je še vedno zaprta, nastal pa je daljši zastoj.

Kot so pojasnili na policiji, so bila v nesreči udeležena tri vozila. Povzročil jo je voznik osebnega vozila, ki je vozil iz smeri Laškega in je zapeljal na nasprotno smerno vozišče ter trčil v voznika osebnega vozila, ki je pravilno pripeljal nasproti.

Vozilo, v katerega je trčil, je odbilo z vozišča, vozilo povzročitelja pa je nato odbilo še v eno vozilo. Zaradi hudih poškodb je na kraju umrl voznik osebnega vozila, v katerega je trčil povzročitelj. Njegova sopotnica je hudo poškodovana. Povzročitelj prometne nesreče je po prvih podatkih lažje poškodovan, po prvih podatkih na lažje poškodbe kaže tudi pri vozniku tretjega osebnega vozila in njegovi sopotnici.

Zaradi ogleda kraja prometne nesreče in odstranjevanja vozil je cesta še vedno zaprta, promet pa poteka po obvozni cesti, so dodali na policiji. Prometno-informacijski center medtem sporoča, da bo cesta v Rimskih Toplicah v križišču za Hrastnik zaprta še predvidoma do 15. ure. Nastal je daljši zastoj v obe smeri.