Nemec na Murtru povozil plavalko, ki je v kritičnem stanju

V sredo se je v Betini na hrvaškem otoku Murter zgodila huda nesreča. Nemški državljan je z gumenjakom z izvenkrmnim motorjem med obračanjem plovila trčil v 47-letno plavalko.

Moški, 72-letni nemški državljan, je vozil gumijasti čoln z izvenkrmnim motorjem približno 150 metrov od obale in trčil v plavalko.

Žensko so prepeljali v bolnišnico v Šibeniku, kjer so ji zdravniki diagnosticirali hude, življenjsko nevarne poškodbe.

Po kriminalistični preiskavi so Nemca predali pripornemu nadzorniku Policijske uprave Šibenik-Knin, zoper njega pa so vložili kazensko ovadbo na državno tožilstvo v Šibeniku.