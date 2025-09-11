Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
St. M.

Četrtek,
11. 9. 2025,
11.50

4 minute

Četrtek, 11. 9. 2025, 11.50

Nemec na Murtru povozil plavalko, ki je v kritičnem stanju

St. M.

Betina, Murter | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

V sredo se je v Betini na hrvaškem otoku Murter zgodila huda nesreča. Nemški državljan je z gumenjakom z izvenkrmnim motorjem med obračanjem plovila trčil v 47-letno plavalko.

Moški, 72-letni nemški državljan, je vozil gumijasti čoln z izvenkrmnim motorjem približno 150 metrov od obale in trčil v plavalko.

Žensko so prepeljali v bolnišnico v Šibeniku, kjer so ji zdravniki diagnosticirali hude, življenjsko nevarne poškodbe.

Po kriminalistični preiskavi so Nemca predali pripornemu nadzorniku Policijske uprave Šibenik-Knin, zoper njega pa so vložili kazensko ovadbo na državno tožilstvo v Šibeniku.

