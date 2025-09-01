Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
K. M.

Ponedeljek,
1. 9. 2025,
9.14

Osveženo pred

1 ura, 1 minuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,34

Natisni članek

Natisni članek
reka reševanje policija Ljubljanica

Ponedeljek, 1. 9. 2025, 9.14

1 ura, 1 minuta

Reševanje iz Ljubljanice: ženska se je držala za vejevje, moška na čolnu odnesel močan tok

Avtor:
K. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,34
reka Ljubljanica | Vse tri osebe kot tudi pes so bile iz vode rešene nepoškodovane. | Foto Simon Plestenjak

Vse tri osebe kot tudi pes so bile iz vode rešene nepoškodovane.

Foto: Simon Plestenjak

Ljubljanski policisti so v nedeljo iz Ljubljanice rešili tri osebe in psa, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Ljubljanski policisti so v nedeljo okoli 23. ure prejeli obvestilo, da je pri zapornicah na Šuštarjevem nabrežju nad gladino reke Ljubljanice ženska, ki sama ne more iz vode in se drži za vejevje, da je ne odnese tok. 

Čoln je odnesel močan vodni tok 

Na kraj je bilo napotenih več policistov, ki so mlajšo žensko s pomočjo vrvi rešili na kopno. Kmalu so ugotovili, da se je po Ljubljanici prevažala v gumenjaku skupaj s še dvema mlajšima moškima, na plovilu pa je bil tudi pes. Ker je na čolnu odpovedal motor, je pri zapornicah skočila v reko, preostali dve osebi pa sta ostali na čolnu, ki ga je odnesel močan tok. Pri Zaloški cesti, kjer se je slišal lajež psa, ju je opazil policist, ki ju je s pomočjo vrvi zvlekel na kopno.

Vse tri osebe kot tudi pes so bile iz vode rešene nepoškodovane. Njihovo nespametno ravnanje oziroma plovba po Ljubljanici se je tako zaključila brez posledic, ki bi bile brez hitrega posredovanja policistov lahko tudi veliko hujše.

Čoln upravljala oseba brez izpita in pod vplivom alkohola 

Nadalje je bilo ugotovljeno, da je čoln upravljala oseba, ki je bila pod vplivom alkohola in je poleg tega  kršila še druge določbe zakona o plovbi v celinskih vodah, saj je čoln upravljala brez izpita in v nasprotju z varnostjo o plovbi. Policisti zoper njo vodijo postopek o prekršku.

GRZS varno v gore in Dacia duster - advertorial
Novice Letos skrb vzbujajoče število smrtnih žrtev v gorah
reševanje, gore, letalska policija, LPE GPU
Novice V gorah reševali Italijana in Avstrijca, stara 76 let
Dom na Kofcah
Novice Na Kofcah umrl pohodnik iz Hrvaške
reka reševanje policija Ljubljanica
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.