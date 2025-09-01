Reševanje iz Ljubljanice: ženska se je držala za vejevje, moška na čolnu odnesel močan tok

Ljubljanski policisti so v nedeljo okoli 23. ure prejeli obvestilo, da je pri zapornicah na Šuštarjevem nabrežju nad gladino reke Ljubljanice ženska, ki sama ne more iz vode in se drži za vejevje, da je ne odnese tok.

Čoln je odnesel močan vodni tok

Na kraj je bilo napotenih več policistov, ki so mlajšo žensko s pomočjo vrvi rešili na kopno. Kmalu so ugotovili, da se je po Ljubljanici prevažala v gumenjaku skupaj s še dvema mlajšima moškima, na plovilu pa je bil tudi pes. Ker je na čolnu odpovedal motor, je pri zapornicah skočila v reko, preostali dve osebi pa sta ostali na čolnu, ki ga je odnesel močan tok. Pri Zaloški cesti, kjer se je slišal lajež psa, ju je opazil policist, ki ju je s pomočjo vrvi zvlekel na kopno.

Vse tri osebe kot tudi pes so bile iz vode rešene nepoškodovane. Njihovo nespametno ravnanje oziroma plovba po Ljubljanici se je tako zaključila brez posledic, ki bi bile brez hitrega posredovanja policistov lahko tudi veliko hujše.

Čoln upravljala oseba brez izpita in pod vplivom alkohola

Nadalje je bilo ugotovljeno, da je čoln upravljala oseba, ki je bila pod vplivom alkohola in je poleg tega kršila še druge določbe zakona o plovbi v celinskih vodah, saj je čoln upravljala brez izpita in v nasprotju z varnostjo o plovbi. Policisti zoper njo vodijo postopek o prekršku.