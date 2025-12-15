Ponedeljek, 15. 12. 2025, 4.00
6 ur, 19 minut
Tanja Fajon: Moj hobi je moja služba
Kako se iz novinarstva znajdeš v politiki, v jutrišnjem Spotkastu pove ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon, ki se spomni, da ob vstopu v politiko ni vedela, kam jo bo pot peljala in kaj vse jo čaka. Znašla se je v situaciji, kjer je morala zaplavati, in ko je bila odločitev enkrat sprejeta, poti nazaj ni bilo več. Danes na ta prehod gleda drugače. Novinarstvo in politika sta si po njenem mnenju sorodna svetova: v obeh je ključno znati komunicirati z javnostjo in ljudem povedati tudi težke stvari. Prav novinarska izkušnja ji je pri političnem delu koristila – poznavanje Bruslja in evropskih institucij je pomenilo, da prehod ni bil prelom, temveč preskok iz poročevalskega dela v sooblikovanje politik.
Tanja Fajon: Slovenija je država, ki stremi k politiki dialoga, sodelovanja in miru.
- prehodu iz novinarstva v politiko in izkušnji, ki je zaznamovala njen politični slog;
- zunanji politiki Slovenije kot politiki dialoga, sodelovanja in miru;
- delu Slovenije v Varnostnem svetu OZN ter gradnji zaupanja in zavezništev;
- priznanju Palestine in dilemah politične odgovornosti majhne države;
- razmerah v Gazi, humanitarni pomoči in omejenem dostopu novinarjev;
- vojni v Ukrajini, varnosti Evrope in mirovnih prizadevanjih;
- Zahodnem Balkanu in širitvi Evropske unije;
- podnebni diplomaciji in odgovornosti do prihodnjih generacij;
- mehki moči Slovenije – od diplomacije do znanosti, inovacij ter vloge vlade pri večjih vlaganjih v raziskave in razvoj;
- tempu ministrskega dela in osebni motivaciji.