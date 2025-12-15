Tanja Fajon: Moj hobi je moja služba

Kako se iz novinarstva znajdeš v politiki, v jutrišnjem Spotkastu pove ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon, ki se spomni, da ob vstopu v politiko ni vedela, kam jo bo pot peljala in kaj vse jo čaka. Znašla se je v situaciji, kjer je morala zaplavati, in ko je bila odločitev enkrat sprejeta, poti nazaj ni bilo več. Danes na ta prehod gleda drugače. Novinarstvo in politika sta si po njenem mnenju sorodna svetova: v obeh je ključno znati komunicirati z javnostjo in ljudem povedati tudi težke stvari. Prav novinarska izkušnja ji je pri političnem delu koristila – poznavanje Bruslja in evropskih institucij je pomenilo, da prehod ni bil prelom, temveč preskok iz poročevalskega dela v sooblikovanje politik.