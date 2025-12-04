Hrvaška vlada je danes sprejela odločitev o nakupu sistemov za zaščito pred droni, 18 francoskih havbic caesar in 44 nemških tankov leopard 2A8 ter 420 težkih terenskih tovornjakov tatra v skupni vrednosti skoraj dveh milijard evrov. Pogodbe o nabavi havbic in tankov bodo predvidoma podpisali naslednji teden v Berlinu in Parizu.

Po besedah premierja Andreja Plenkovića gre pri nakupu za realizacijo posojila, ki ga je Hrvaška prejela v okviru evropskega instrumenta SAFE, in za naložbe, ki bodo državi v prihodnjih letih omogočile izpolnjevanje ciljev v okviru zveze Nato.

Plenković bo obiskal Pariz in Berlin

Minister za obrambo Ivan Anušić je medtem poudaril, da sta vlada in obrambno ministrstvo trdno zavezana nadaljnji krepitvi in posodobitvi zmogljivosti hrvaške vojske, saj naj bi to predstavljalo neposredno naložbo v varnost državljanov.

Pogodbe o nabavi francoskih havbic in nemških tankov bodo predvidoma podpisali prihodnji teden, ko bo Plenković s politično in gospodarsko delegacijo obiskal Pariz in Berlin. Sporazum glede nabave tovornjakov tatra so predstavniki hrvaške vlade podpisali oktobra v Pragi.