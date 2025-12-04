Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. Ž., STA

Četrtek,
4. 12. 2025,
14.31

Osveženo pred

23 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
leopardji potisk caesar Hrvaška

Četrtek, 4. 12. 2025, 14.31

23 minut

Hrvaška v nakup vojaške opreme v vrednosti dveh milijard evrov

Avtorji:
A. Ž., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Tank Leopard | Hrvaška bo med drugim kupila 44 nemških tankov leopard 2A. | Foto Guliverimage

Hrvaška bo med drugim kupila 44 nemških tankov leopard 2A.

Foto: Guliverimage

Hrvaška vlada je danes sprejela odločitev o nakupu sistemov za zaščito pred droni, 18 francoskih havbic caesar in 44 nemških tankov leopard 2A8 ter 420 težkih terenskih tovornjakov tatra v skupni vrednosti skoraj dveh milijard evrov. Pogodbe o nabavi havbic in tankov bodo predvidoma podpisali naslednji teden v Berlinu in Parizu.

Po besedah premierja Andreja Plenkovića gre pri nakupu za realizacijo posojila, ki ga je Hrvaška prejela v okviru evropskega instrumenta SAFE, in za naložbe, ki bodo državi v prihodnjih letih omogočile izpolnjevanje ciljev v okviru zveze Nato.

Plenković bo obiskal Pariz in Berlin

Minister za obrambo Ivan Anušić je medtem poudaril, da sta vlada in obrambno ministrstvo trdno zavezana nadaljnji krepitvi in posodobitvi zmogljivosti hrvaške vojske, saj naj bi to predstavljalo neposredno naložbo v varnost državljanov.

Pogodbe o nabavi francoskih havbic in nemških tankov bodo predvidoma podpisali prihodnji teden, ko bo Plenković s politično in gospodarsko delegacijo obiskal Pariz in Berlin. Sporazum glede nabave tovornjakov tatra so predstavniki hrvaške vlade podpisali oktobra v Pragi.

izstrelitev rakete
Novice Putinovo najsmrtonosnejše orožje na svetu je znova odpovedalo #video
Leopard 2A6
Novice Evropski parlament odobril prvi program za evropsko obrambno industrijo
Zmajev Ogenj, DragonFire
Novice Novo orožje Zmajev ogenj: je to prihodnost vojne? #video
Volodimir Zelenski
Novice EU Ukrajini namenila skoraj šest milijard evrov pomoči
Mirage 2000
Novice Ukrajinski čudež. To je znano.
Rafale
Novice Kitajska menda trdi: Letala, ki jih imajo tudi Hrvati in Srbi, so zanič
Rafale
Novice Hrvaška prejela šest bojnih letal rafale #foto #video
Hrvaška prejela šest bojnih letal rafale
Novice Noro dogajanje: rafali preletavajo Hrvaško, prebili bodo zvočni zid
leopardji potisk caesar Hrvaška
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.