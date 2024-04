Hrvaška prejela šest bojnih letal rafale #foto #video

Letala so vzletela iz vojaške baze v francoskem mestu Bordeaux in v hrvaški zračni prostor vstopila zahodno od Rovinja. Let je trajal približno eno uro in 40 minut, rafale pa so pripeljali hrvaški piloti, ki so se za njihovo uporabo usposabljali 15 mesecev, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Fotogalerija 1 / 5

"Prihod novih bojnih letal je pomemben korak k modernizaciji in krepitvi hrvaških zračnih sil. Je ključni dejavnik za ohranjanje varnosti Hrvaške v prihodnosti in krepitev moči hrvaške vojske. Simbolizira tudi dobro sodelovanje med Hrvaško in zvezo Nato pri skupnem ohranjanju miru, stabilnosti in varnosti," je sporočilo hrvaško obrambno ministrstvo in prihod letal označilo za zgodovinski trenutek za Hrvaško, poroča hrvaški spletni portal Index.

Pilote sprejel hrvaški državni vrh

Pilote so na zagrebškem letališču med drugim sprejeli predsednik države Zoran Milanović, premier Andrej Plenković in predsednik sabora Gordan Jandroković.

Odločitev o nakupu dvanajstih letal rafale je hrvaška vlada sprejela 28. maja 2021. Pogodbo o nakupu letal sta nato 25. novembra istega leta podpisala tedanja hrvaški obrambni minister Mario Banožić in francoska obrambna ministrica Florence Parly v okviru uradnega obiska francoskega predsednika Emmanuela Macrona na Hrvaškem. Za nakup letal je Hrvaška odštela 1,13 milijarde evrov.

Do konca letošnjega leta naj bi Hrvaška prejela skupno osem letal, druga štiri letala pa v prvem četrtletju leta 2025.