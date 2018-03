Kakšna letala bodo branila nebo nad Hrvaško?

Naročili bodo 12 enosedežnih lovcev F-16 C/D

Letala so izdelali pred dobrimi 30 leti, vsako pa bo Hrvate stalo okrog 30 milijonov dolarjev. Skupna vrednost nakupa (simulatorja, oprema, oborožitev ...) znaša pol milijarde dolarjev. Foto: Wikimedia Commons

Hrvaška vlada je imela na mizi štiri ponudbe za nakup novih vojaških letal, naposled pa so izbrali tisto iz Izraela. Z nakupom letal želijo obnoviti svoje zračne sile in z letali so stanje po besedah premiera Andreja Plenkovića uredili za nadaljnjih 30 let

Ponudba iz Izraela je bila najugodnejša

Celotna ponudba Izraelcev predvideva 12 letal tipa F-16 C/D barak. V ponudbi sta tudi dva simulatorja, borbene obleke pilotov, oborožitev za letala in garancija. Švedski Saab je Hrvatom letala ponudil za 700 milijonov dolarjev, a ta cena ni vključevala oborožitve.

Prvi dve letali bodo predvidoma dobili leta 2020, preostale pa do leta 2022. Takrat bodo letala stara že okrog 35 let, zato bodo morali predvidoma skozi proces vzdrževanja pri proizvajalcu Lockheed Martin.

Izrael je ta letala kupil med leti 1991 in 1993. Letala so dolga 14,8 metra in so brez posadke in goriva težka 8.670 kilogramov. Dosežejo lahko hitrost 2.414 kilometrov na uro, letijo pa lahko 4.220 kilometrov daleč. Letalo se lahko vzpenja s hitrostjo 254 metrov na sekundo, povzpne pa se lahko vse do 18 kilometrov visoko.